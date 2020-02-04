ЄС після Brexit потребує нової архітектури – Дуда



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Еммануель Макрон під час зустрічі з Анджеєм Дудою у Варшаві

Президент Польщі вважає, що необхідно зробити Євросоюз ефективнішим та привабливішим, аби ніхто не прагнув вийти з нього

Президент Польщі Анджей Дуда у понеділок, 3 лютого, заявив, що Європейський Союз потребує змін після виходу Великої Британії з об'єднання.

«Ми не сумніваємося, що ЄС потребує нової форми. Вихід Великої Британії означає новий початок. Ролі в ЄС мають бути перерозподілені», - заявив Дуда після переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном, який прибув у Варшаву зі своїм першим офіційним візитом.

Президент Польщі зазначив, що ЄС має втілити зміни, які б зробили євроблок ефективнішим та привабливішим, аби ніхто не захотів з нього вийти.

Еммануель Макрон своєю чергою виступив за посилення зв'язків з Польщею та більше залучення Варшави при вирішенні питань змін у Європейському Союзі після виходу Великобританії, а також європейської безпеки та відносин з Росією.

Після переговорів з Дудою Макрон також запропонував провести у найближчі місяці зустріч на найвищому рівні у форматі Веймарського трикутника - лідерів Німеччини, Франції та Польщі. Такі саміти не проводилися вже кілька років. За словами Макрона, три країни мають відновити свою роль у формуванні майбутнього ЄС, особливо після Brexit.

Візит Макрона до Польщі став першим візитом глави французької держави до цієї країни з 2013 року. У 2016 році експрезидент Франції Франсуа Олланд скасував свою пїздку до Польщі після того, як Варшава відмовилася від запланованої купівлі французьких вертольотів.

Макрон заявив про прагнення, аби його візит став «поворотною точкою» у двосторонніх відносинах та сприяв усуненню непорозумінь між країнами.

Водночас він висловив стурбованість через ініційовані польським урядом законодавчі зміни, які стосуються судової системи, та закликав Варшаву активізувати діалог з Єврокомісією, щоб припинити конфлікт з цього приводу.

Раніше Макрон неодноразово критикував польський уряд через його відмову приймати мігрантів, рішення про подальше використання вугілля та суперечливі законодавчі ініціативи, які можуть посилити контроль уряду над судовою гілкою влади.

Джерело: DW