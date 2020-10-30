Кабмін опублікував розпорядження про поновлення доступу до е-декларацій



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Кабмін доручив НАЗК забезпечити проведення спеціальних перевірок відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції»

Уряд зобов’язав НАЗК забезпечити відкритий цілодобовий доступ на своєму офіційному веб-сайті до публічної частини е-декларацій

Розпорядження, яким уряд зобов’язав Національне агентство з питань запобігання корупції поновити доступ до е-декларацій посадовців, вже опубліковане на Урядовому порталі.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

«Національному агентству з питань запобігання корупції забезпечити відкритий цілодобовий доступ на своєму офіційному веб-сайті до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом можливості перегляду, копіювання та роздруковування інформації, а також у вигляді набору даних (електронного документа), організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання», – йдеться у документі.

Уряд також доручив агентству забезпечити проведення спеціальних перевірок відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції».

При цьому державні органи, органи місцевого самоврядування повинні забезпечити безпосередній автоматизований доступ Національного агентства з питань запобігання корупції до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких вони є.

Вони також мають надати НАЗК можливість користуватися у тому числі урядовими засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами, надавати інформації, у тому числі з обмеженим доступом, за письмовими запитами Національного агентства з питань запобігання корупції.

До слова, прем’єр міністр Денис Шмигаль запевнив, що вже у п’ятницю реєстр електронних декларацій запрацює як і раніше.

Ввечері 29 жовтня стало відомо, що уряд зобов’язав НАЗК негайно поновити доступ до е-декларацій.

Президент Зеленський ввечері 29 жовтня повідомив, що найближчим часом у Верховну Раду буде внесено невідкладний законопроєкт про відновлення доброчесності Конституційного суду України. Документ буде реакцією на рішення КСУ щодо відповідальності за недостовірне декларування.

Також Зеленський доручив правоохоронцям перевірити скандальне рішення Конституційного суду.

Крім того, під час засідання РНБО Зеленський дав обіцянку, що система е-декларування буде працювати.

Раніше стало відомо, що сьогодні РНБО розгляне два сценарії вирішення проблеми, яку утворило рішення Конституційного суду.

Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що скандал навколо скасування е-декларацій не стане причиною скасування безвізу з Євросоюзом.