Шмигаль пообіцяв, що реєстр е-декларацій стане доступним вже у п'ятницю



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Уряд зобов’язав НАЗК поновити доступ до е-декларацій

Електронне декларування – це шлях до прозорості та доброчесності чиновників, зазначив прем’єр

Прем’єр міністр Денис Шмигаль запевнив, що вже у п’ятницю реєстр електронних декларацій запрацює як і раніше.

Про це він заявив під час засідання РНБО, повідомлення Офіс президента.

«Конституційний суд визнав частину положень законодавства частину положень законодавства про Національне агентство з питань запобігання корупції. Електронне декларування – це шлях до прозорості, доброчесності чиновників і сьогодні він поставлений під загрозу і Кабінет міністрів за ініціативи президента України затверджує рішення, яке стане кроком до відновлення повноцінної роботи реєстру декларацій», – заявив прем’єр.

За його словами, «вже завтра кожен українець зможе знову зайти і побачити декларації чиновників і політиків, в тому числі тих політиків, які намагаються знищити антикорупційну реформу».

Ввечері 29 жовтня стало відомо, що уряд зобов’язав НАЗК негайно поновити доступ до е-декларацій.

Президент Зеленський ввечері 29 жовтня повідомив, що найближчим часом у Верховну Раду буде внесено невідкладний законопроєкт про відновлення доброчесності Конституційного суду України. Документ буде реакцією на рішення КСУ щодо відповідальності за недостовірне декларування.

Також Зеленський доручив правоохоронцям перевірити скандальне рішення Конституційного суду.

Крім того, під час засідання РНБО Зеленський дав обіцянку, що система е-декларування буде працювати.

Раніше стало відомо, що сьогодні РНБО розгляне два сценарії вирішення проблеми, яку утворило рішення Конституційного суду.

Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що скандал навколо скасування е-декларацій не стане причиною скасування безвізу з Євросоюзом.

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