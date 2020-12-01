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    ЗМІ назвали ім'я нового очільника «Укроборонпрому»

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    <p>Глава Херсонської обласної держадміністрації&nbsp;Юрій Гусєв може перейти на роботу в &laquo;Укроборонпром&raquo;</p> - ЗМІ назвали ім'я нового очільника «Укроборонпрому»

    Глава Херсонської обласної держадміністрації Юрій Гусєв може перейти на роботу в «Укроборонпром»

    За інформацією ЗМІ, рішення прийнято остаточно

    Очільник Херсонської обласної держадміністрації Юрій Гусєв очолив державний концерн «Укроборонпром».

    Про це повідомила шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна у своєму Telegram-каналі.

    За її інформацією, рішення прийнято остаточно. Зараз оформлюють документи, а ввечері Гусєва представлять колективу, «наскільки це зараз можливо».

    «У Херсонську область нового голову ОДА призначати поки що не будуть, на господарстві – як в.о. – на кілька місяців залишиться один із заступників Гусєва», – додала Кошкіна.

    Сам Гусєв не підтвердив, але й не спростував інформацію про своє можливе призначення. Він лише зазначив, що керівника має призначити президент, а він – частина команди президента.

    Як повідомлялося, 10 вересня генеральний директор концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавичус написав заяву про відставку.

    До слова, НАБУ та «Укроборонпром» підписали угоду про спільну протидію корупції.

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    Теги: кадрові зміни Херсон Укроборонпром президент Юрій Гусєв
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