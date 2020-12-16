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    Кабмін пропонує реорганізувати районні державні адміністрації

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    Уряд пропонує створити 13 райдержадміністрацій в адмінцентрах, де раніше їх не було - Кабмін пропонує реорганізувати районні державні адміністрації
    Уряд пропонує створити 13 райдержадміністрацій в адмінцентрах, де раніше їх не було

    Уряд пропонує реорганізувати 320 РДА

    Кабінет міністрів 16 грудня запропонував реорганізувати районні державні адміністрації. Про це йшлося на засіданні уряду.

    Згідно з розпорядженням, пропонується реорганізувати 320 райдержадміністрацій шляхом приєднання до 100 РДА, що розташовані в адмінцентрах районів, які утворилися після ліквідації старих районів (постанова ВР 807-IX).

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    Кабмін пропонує реорганізувати районні державні адміністрації
    Кабмін пропонує реорганізувати районні державні адміністрації

    Також уряд пропонує утворити 13 райдержадміністрацій, які розташовуються в адмінцентрах районів, де їх раніше не було.

    Як повідомлялося, 16 грудня уряд погодив призначення голів Запорізької та Івано-Франківської облдержадміністрацій.

    Нагадаємо, уряд обіцяє наступного року підвищення зарплат вчителів на 25%.

    Теги: Кабмін уряд місто
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