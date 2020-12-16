Кабмін пропонує реорганізувати районні державні адміністрації

Уряд пропонує створити 13 райдержадміністрацій в адмінцентрах, де раніше їх не було

Уряд пропонує реорганізувати 320 РДА

Кабінет міністрів 16 грудня запропонував реорганізувати районні державні адміністрації. Про це йшлося на засіданні уряду.

Згідно з розпорядженням, пропонується реорганізувати 320 райдержадміністрацій шляхом приєднання до 100 РДА, що розташовані в адмінцентрах районів, які утворилися після ліквідації старих районів (постанова ВР 807-IX).

Також уряд пропонує утворити 13 райдержадміністрацій, які розташовуються в адмінцентрах районів, де їх раніше не було.

Як повідомлялося, 16 грудня уряд погодив призначення голів Запорізької та Івано-Франківської облдержадміністрацій.

Нагадаємо, уряд обіцяє наступного року підвищення зарплат вчителів на 25%.