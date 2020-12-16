Уряд погодив призначення голів Запорізької та Івано-Франківської облдержадміністрацій

Кабмін ухвалив призначення на посаду голови Запорізької ОДА Олександра Старуха, а на голову Івано-Франківської ─ Андрія Бойчука

Кабінет міністрів 16 грудня погодив призначення голів Запорізької та Івано-Франківської обласних державних адміністрацій. Про це йшлося на засіданні уряду, повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.

Зазначається, що уряд ухвалив призначення на посаду голови Запорізької ОДА Олександра Старуха, а на голову Івано-Франківської ─ Андрія Бойчука.

Водночас, на засіданні звільнили з посади голови Запорізької ОДА Віталія Боговіна.

Згідно з даними відритих джерел, 47-річний Старух народився у Запоріжжі, член партії «Батьківщина», з 2005 по 2008 працював у Секретаріаті президента України, уже обіймав посаду голови Запорізької ОДА в 2008-2010 році.

Андрій Бойчук з 2016 року займався волонтерською діяльністю, не займав жодних посад.

Нагадаємо, 25 листопада Кабмін погодив звільнення голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова.

Також 25 листопада уряд погодив звільнення голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера. При цьому Кабмін ухвалив призначення на цю посаду Айни Тимчук.

Напередодні Зеленський призначив колишнього заступника Добкіна головою Сумської ОДА.