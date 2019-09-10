Кабмін проведе засідання 11 вересня
Фото: kmu.gov.ua
Минулого тижня уряд проводив засідання 2, 4 і 6 вересня, де було розглянуто низку кадрових питань, зокрема звільнень і призначень заступників міністрів
Кабінет Міністрів проведе засідання 11 вересня. Про це сказано в повідомленні прес-служби уряду,.
Час засідання не вказано на сайті уряду.
Однак на 12:30 заплановано брифінг за результатами засідання.
У повідомленні також немає інформації про порядок денний засідання.
Минулого тижня уряд проводив засідання 2, 4 і 6 вересня, де було розглянуто низку кадрових питань, зокрема звільнень і призначень заступників міністрів.
Кабмін має намір представити Верховній Раді програму діяльності уряду на 2020 рік до 29 вересня.
Як повідомлялось, години запитань до уряду з’являться лише у жовтні.