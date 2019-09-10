Кабмін проведе засідання 11 вересня



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Фото: kmu.gov.ua

Минулого тижня уряд проводив засідання 2, 4 і 6 вересня, де було розглянуто низку кадрових питань, зокрема звільнень і призначень заступників міністрів

Кабінет Міністрів проведе засідання 11 вересня. Про це сказано в повідомленні прес-служби уряду,.

Час засідання не вказано на сайті уряду.

Однак на 12:30 заплановано брифінг за результатами засідання.

У повідомленні також немає інформації про порядок денний засідання.

Минулого тижня уряд проводив засідання 2, 4 і 6 вересня, де було розглянуто низку кадрових питань, зокрема звільнень і призначень заступників міністрів.

Кабмін має намір представити Верховній Раді програму діяльності уряду на 2020 рік до 29 вересня.

Як повідомлялось, години запитань до уряду з’являться лише у жовтні.