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    Кабмін проведе засідання 11 вересня

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    Кабмін проведе засідання 11 вересня
    Фото: kmu.gov.ua

    Минулого тижня уряд проводив засідання 2, 4 і 6 вересня, де було розглянуто низку кадрових питань, зокрема звільнень і призначень заступників міністрів

    Кабінет Міністрів проведе засідання 11 вересня. Про це сказано в повідомленні прес-служби уряду,.

    Час засідання не вказано на сайті уряду.

    Однак на 12:30 заплановано брифінг за результатами засідання.

    У повідомленні також немає інформації про порядок денний засідання.

    Минулого тижня уряд проводив засідання 2, 4 і 6 вересня, де було розглянуто низку кадрових питань, зокрема звільнень і призначень заступників міністрів.

    Кабмін має намір представити Верховній Раді програму діяльності уряду на 2020 рік до 29 вересня.

    Як повідомлялось, години запитань до уряду з’являться лише у жовтні.

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