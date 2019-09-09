Колишній заступник Кличка став заступником міністра фінансів



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6 вересня Кабінет міністрів України своїм рішенням затвердив Геннадія Пліса на посаді заступника міністра фінансів

Геннадій Пліс займатиметься питаннями фінансування оборони, правоохоронних органів і державної безпеки

Кабінет міністрів своїм рішенням затвердив Геннадія Пліса на посаді заступника міністра фінансів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що Пліс займатиметься питаннями фінансування оборони, правоохоронних органів і державної безпеки.

«6 вересня Кабінет міністрів України своїм рішенням затвердив Геннадія Пліса на посаді заступника міністра фінансів. На цій посаді він буде займатись питаннями фінансування оборони, правоохоронних органів і державної безпеки, а також питаннями місцевих бюджетів», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, Геннадій Пліс із січня 2016 року по грудень 2017 року обіймав посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації. Рішенням уряду 14 лютого 2018 року призначений заступником Державного секретаря Кабінету міністрів України.