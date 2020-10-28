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    Кабмін провів низку кадрових змін: кого звільнили і призначили

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    Засідання уряду тепер проходять в онлайн-режимі&nbsp; - Кабмін провів низку кадрових змін: кого звільнили і призначили
    Засідання уряду тепер проходять в онлайн-режимі 

    Уряд призначив Олександра Малецького заступником голови Пенсійного фонду

    Кабінет міністрів України на своєму засіданні 28 жовтня провів низку кадрових ротацій та звільнень..

    Зокрема, уряд призначив:

    • Олександра Малецького заступником голови Пенсійного фонду;
    • Володимира Пєскова в.о. директора Чорнобильської АЕС;
    • Андрія Буйного заступником голови Запорізької ОДА;
    • Юрія Гусака заступником голови Черкаської ОДА.

    Разом з тим Кабмін звільнив Олега Ющенка з посади заступника міністра інфраструктури та Наталю Голенко з посади директора ДАК «Ліки України», призначивши її заступником директора цього ж підприємства.

    Нагадаємо, раніше Кабінеті міністрів України узгодив кандидатуру Павла Рябікіна на посаду очільника Державної митної служби. Наразі він працює генеральним директором аеропорту «Бориспіль».

    Також за рішенням уряду Комісію з азартних ігор очолив ветеран АТО Іван Рудий

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