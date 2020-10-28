Кабмін провів низку кадрових змін: кого звільнили і призначили



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Засідання уряду тепер проходять в онлайн-режимі

Уряд призначив Олександра Малецького заступником голови Пенсійного фонду

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 28 жовтня провів низку кадрових ротацій та звільнень..

Зокрема, уряд призначив:

Олександра Малецького заступником голови Пенсійного фонду;

Володимира Пєскова в.о. директора Чорнобильської АЕС;

Андрія Буйного заступником голови Запорізької ОДА;

Юрія Гусака заступником голови Черкаської ОДА.

Разом з тим Кабмін звільнив Олега Ющенка з посади заступника міністра інфраструктури та Наталю Голенко з посади директора ДАК «Ліки України», призначивши її заступником директора цього ж підприємства.

Нагадаємо, раніше Кабінеті міністрів України узгодив кандидатуру Павла Рябікіна на посаду очільника Державної митної служби. Наразі він працює генеральним директором аеропорту «Бориспіль».

Також за рішенням уряду Комісію з азартних ігор очолив ветеран АТО Іван Рудий.