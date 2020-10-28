Кабмін провів низку кадрових змін: кого звільнили і призначили
Уряд призначив Олександра Малецького заступником голови Пенсійного фонду
Кабінет міністрів України на своєму засіданні 28 жовтня провів низку кадрових ротацій та звільнень..
Зокрема, уряд призначив:
- Олександра Малецького заступником голови Пенсійного фонду;
- Володимира Пєскова в.о. директора Чорнобильської АЕС;
- Андрія Буйного заступником голови Запорізької ОДА;
- Юрія Гусака заступником голови Черкаської ОДА.
Разом з тим Кабмін звільнив Олега Ющенка з посади заступника міністра інфраструктури та Наталю Голенко з посади директора ДАК «Ліки України», призначивши її заступником директора цього ж підприємства.
Нагадаємо, раніше Кабінеті міністрів України узгодив кандидатуру Павла Рябікіна на посаду очільника Державної митної служби. Наразі він працює генеральним директором аеропорту «Бориспіль».
Також за рішенням уряду Комісію з азартних ігор очолив ветеран АТО Іван Рудий.