Комісію з азартних ігор очолив ветеран АТО Іван Рудий



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Івана Рудого уряд призначив на посаду голови комісії з регулювання азартних ігор і лотерей

Рудий входив до складу національної збірної України на «Іграх Нескорених» в Нідерландах

Кабмін на засіданні 28 жовтня призначив Івана Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, а Євгена Гетьмана - членом Комісії.

Про це повідомив у Facebook представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.

За його словами, уряд погодив пропозиції міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова про призначення Рудого і Гетьмана.

«Іван Рудий обраний на посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Він має досвід та знання у сфері менеджменту, міжнародних відносин та фінансів. Учасник бойових дій. Входив до складу національної збірної України на «Іграх Нескорених» в Нідерландах», - писав про Рудого Немчінов.

На участь у конкурсі з відбору голови і шести членів комісії було подано 378 заявок. До співбесіди було допущено 42 особи. З них – 20 претендентів на посаду керівника комісії.

За результатами співбесід, на посаду членів комісії було відібрано двох людей: Олену Водолажко та Євгена Гетьмана.

Євген Гетьман має досвід роботи в регулюючих органах і досвід управління комунальними та приватними підприємствами.

На інші посади членів комісії було оголошено додатковий набір.