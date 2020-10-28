Комісію з азартних ігор очолив ветеран АТО Іван Рудий
Рудий входив до складу національної збірної України на «Іграх Нескорених» в Нідерландах
Кабмін на засіданні 28 жовтня призначив Івана Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, а Євгена Гетьмана - членом Комісії.
Про це повідомив у Facebook представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.
За його словами, уряд погодив пропозиції міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова про призначення Рудого і Гетьмана.
«Іван Рудий обраний на посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Він має досвід та знання у сфері менеджменту, міжнародних відносин та фінансів. Учасник бойових дій. Входив до складу національної збірної України на «Іграх Нескорених» в Нідерландах», - писав про Рудого Немчінов.
На участь у конкурсі з відбору голови і шести членів комісії було подано 378 заявок. До співбесіди було допущено 42 особи. З них – 20 претендентів на посаду керівника комісії.
За результатами співбесід, на посаду членів комісії було відібрано двох людей: Олену Водолажко та Євгена Гетьмана.
Євген Гетьман має досвід роботи в регулюючих органах і досвід управління комунальними та приватними підприємствами.
На інші посади членів комісії було оголошено додатковий набір.