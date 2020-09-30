Кабмін схвалив три угоди з Єврокомісією на € 60 млн



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Підписати угоди Кабмін уповноважив віцепрем'єра з євроінтеграції Ольгу Стефанишину

У їхньому числі затверджено угоду про фінансування громадянського суспільства України на € 20 млн

Кабінет міністрів на своєму засіданні в середу, 30 вересня, затвердив три угоди з Європейською комісією на загальну суму фінансування в € 60 млн. Про це повідомило інформагентство Інтерфакс-Україна.

У їхньому числі угода про виділення з боку ЄС € 10 млн на програму Кліматичний пакет для стабільної економіки в Україні.

Вона передбачає розвиток чистого і ресурсоефективного енергопостачання, скорочення викидів парникових газів, стимулювання переходу до кругової економіки, у якій один і той самий продукт використовується по кілька разів.

Також затверджено угоду на € 30 млн Сильні регіони, що передбачає допомогу місцевій владі для подолання наслідків епідемії Covid-19, підтримку жителів регіонів, які постраждали від збройного конфлікту, і на розвиток незалежних ЗМІ.

Крім того, затверджено угоду про фінансування громадянського суспільства України на € 20 млн.

Нагадаємо, посол ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що ЄС підготував для влади України перелік умов, при виконанні яких вона зможе отримати від Євросоюзу другий транш кредиту на € 1,2 млрд. Обговорити ці умови планується 1 жовтня в Брюсселі на саміті Україна-ЄС.