Єврокомісія уклала першу угоду на купівлю вакцини від Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вакцина розроблена спільно з вченими Оксфордського університету

Європейська комісія уклала першу угоду про придбання потенційної вакцини від коронавірусу. Угоду укладено зі шведсько-британською компанією AstraZeneca.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Зазначається, що Єврокомісія досягла попередньої угоди про закупівлю 300 мільйонів доз потенційної вакцини з можливістю придбати ще 100 мільйонів доз у разі ефективності медичного засобу.

«Ця нова угода дасть можливість усім країнам-членам ЄС отримати доступ до вакцини у справедливий спосіб без отримання прибутку під час пандемії», – йдеться у повідомленні компанії-виробника.

Вакцина розроблена спільно з вченими Оксфордського університету.

Умови угоди в Єврокомісії не оприлюднили.

Напередодні стало відомо, що Британія підписала угоди на купівлю понад 300 млн доз майбутньої вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, 11 серпня Путін заявив, що Росія зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусу. Також повідомлялося, що з моменту реєстрації вакцини починається третя фаза її випробувань.

ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

Раніше у Німеччині Інститут імені Пауля Ерліха (PEI), що займається ліцензуванням вакцин, заявив про створення вакцини від коронавірусу в кінці 2020 року.

До відома, США вже замовили 100 млн доз вакцини від коронавірусу майже на $2 млрд.

Окрім того, Євросоюз виділив €100 мільйонів для розробки вакцини проти Covid-19.

Також у Всесвітній організації охорони здоров’я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавірусу може початися в середині 2021 року.

У МОЗ раніше повідомили, що масове виробництво вакцини від коронавірусу почнеться не раніше весни 2021 року.

Як повідомлялося, у світі станом на 14 серпня зафіксовано понад 20,7 млн людей заражених коронавірусом, з них понад 750 тисяч померли, ще 12,8 мільйона одужали. Найбільше інфікованих у США, Бразилії, Індії, Росії та ПАР. У Венесуелі виявлено 29 тисяч випадків заражень, померли 247 осіб.