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    Єврокомісія уклала першу угоду на купівлю вакцини від Covid-19

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    Єврокомісія уклала першу угоду на купівлю вакцини від Covid-19

    Вакцина розроблена спільно з вченими Оксфордського університету

    Європейська комісія уклала першу угоду про придбання потенційної вакцини від коронавірусу. Угоду укладено зі шведсько-британською компанією AstraZeneca.

    Про це повідомляє агенція Reuters.

    Зазначається, що Єврокомісія досягла попередньої угоди про закупівлю 300 мільйонів доз потенційної вакцини з можливістю придбати ще 100 мільйонів доз у разі ефективності медичного засобу.

    «Ця нова угода дасть можливість усім країнам-членам ЄС отримати доступ до вакцини у справедливий спосіб без отримання прибутку під час пандемії», – йдеться у повідомленні компанії-виробника.

    Вакцина розроблена спільно з вченими Оксфордського університету.

    Умови угоди в Єврокомісії не оприлюднили.

    Напередодні стало відомо, що Британія підписала угоди на купівлю понад 300 млн доз майбутньої вакцини від коронавірусу.

    Нагадаємо, 11 серпня Путін заявив, що Росія зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусу. Також повідомлялося, що з моменту реєстрації вакцини починається третя фаза її випробувань.

    ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

    Раніше у Німеччині Інститут імені Пауля Ерліха (PEI), що займається ліцензуванням вакцин, заявив про створення вакцини від коронавірусу в кінці 2020 року.

    До відома,  США вже замовили 100 млн доз вакцини від коронавірусу майже на $2 млрд. 

    Окрім того, Євросоюз виділив €100 мільйонів для розробки вакцини проти Covid-19.

    Також у Всесвітній організації охорони здоров’я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавірусу може початися в середині 2021 року.

    У МОЗ раніше повідомили, що масове виробництво вакцини від коронавірусу почнеться не раніше весни 2021 року.

    Як повідомлялося, у світі станом на 14 серпня зафіксовано понад 20,7 млн людей заражених коронавірусом, з них понад 750 тисяч померли, ще 12,8 мільйона одужали. Найбільше інфікованих у США, Бразилії, Індії, Росії та ПАР. У Венесуелі виявлено 29 тисяч випадків заражень, померли 247 осіб.

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