Кабмін та бюджетний комітет ввечері зберуться на екстрені засідання

Після 20.00 почнуть розглядати питання авіарейсів

О 20:00 відбудеться позачергове засідання Кабміну, а після цього о 22:00 засідання бюджетного комітету Верховної Ради. Комітет Верховної Ради з питань бюджету проведе засідання ввечері. Інформацію про це підтвердив член бюджетного комітету, народний депутат Анатолій Урбанський, повідомляють ЗМІ.

«Ми сьогодні збираємося online о 22:00. Порядок денний поки ще не відомий», – повідомив депутат.

Раніше в ЗМІ повідомляли про те, що комітет збереться для розгляду питань фінансового забезпечення оборони країни.

Кабінет Міністрів України ж ввечері 13 лютого збереться на засідання щодо ситуації з авіаперевезеннями. Про це повідомив заступник голови офісу президента Кирил Тимошенко.

Нагадаємо, міжнародні рейси продовжують прибувати в Україну, незважаючи на новини про закриття повітряного простору над країною. Про це стало відомо із показань сервісу Flightradar24.

Наразі на посадку в «Борисполі» заходять цивільні літаки з Відня та Дубаю. У Києві готується до вильоту літак до польського міста Катовіце, а над українською територією пролітає рейс із Москви до Кишинева. Крім того, у напрямку Києва в зоні українського повітряного простору рухаються рейси з Мілану, Стокгольму та Парижа.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що з завтрашнього дня з 16:00 за Києвом повітряний рух в Україні буде припинено.

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