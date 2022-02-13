  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Кабмін та бюджетний комітет ввечері зберуться на екстрені засідання

    Кабмін розгляне питання авіасполучення та безпеки у небі - Кабмін та бюджетний комітет ввечері зберуться на екстрені засідання
    Кабмін розгляне питання авіасполучення та безпеки у небі
    фото з відкритих джерел

    Після 20.00 почнуть розглядати питання авіарейсів

    О 20:00 відбудеться позачергове засідання Кабміну, а після цього о 22:00 засідання бюджетного комітету Верховної Ради. Комітет Верховної Ради з питань бюджету проведе засідання ввечері. Інформацію про це підтвердив член бюджетного комітету, народний депутат Анатолій Урбанський, повідомляють ЗМІ.

    «Ми сьогодні збираємося online о 22:00. Порядок денний поки ще не відомий», – повідомив депутат.

    Раніше в ЗМІ повідомляли про те, що комітет збереться для розгляду питань фінансового забезпечення оборони країни.

    Кабінет Міністрів України ж ввечері 13 лютого збереться на засідання щодо ситуації з авіаперевезеннями. Про це повідомив заступник голови офісу президента Кирил Тимошенко.

    Нагадаємо, міжнародні рейси продовжують прибувати в Україну, незважаючи на новини про закриття повітряного простору над країною. Про це стало відомо із показань сервісу Flightradar24.

    Наразі на посадку в «Борисполі» заходять цивільні літаки з Відня та Дубаю. У Києві готується до вильоту літак до польського міста Катовіце, а над українською територією пролітає рейс із Москви до Кишинева. Крім того, у напрямку Києва в зоні українського повітряного простору рухаються рейси з Мілану, Стокгольму та Парижа.

    Раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що з завтрашнього дня з 16:00 за Києвом повітряний рух в Україні буде припинено.

    Читайте також: Україна не радить авіакомпаніям літати над Чорним морем
    Теги: Кабмін ЗМІ депутат літак Україна Анатолій Урбанський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кабмін та бюджетний комітет ввечері зберуться на екстрені засідання