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    Військовий експерт пояснив, як американці намагаються використати конфлікт в Україні

    Американці підтримують Україну, однак мають із того власний зиск - Військовий експерт пояснив, як американці намагаються використати конфлікт в Україні
    Американці підтримують Україну, однак мають із того власний зиск
    фото з відкритих джерел

    «Іде тонка дипломатична гра задля виснаження Росії»

    Конфлікт в Україні американці намагаються використати, аби виснажити Росію. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

    «З їхньої точки зору, вони роблять правильно. Якби санкції проти Кремля ще й носили якийсь превентивний характер і не давали відбутися ескалації, було б ще краще. Україна в цій ситуації виступає як «цап-відбувайло». І зазнає при цьому фінансових та інвестиційних ризиків», – пояснив експерт.

    Микола Сунгуровський також наголосив, у цьому протистоянні спокій – наша головна зброя, а хаос та паніка – це зброя Путіна. Відтак, владі необхідно правильно комунікувати цей конфлікт із громадянами.

    «Владі треба не просто казати «не купуйте гречку», а пояснювати, що у нас є підготовлені Збройні сили, є західна допомога, є заходи на випадок енергетичної кризи. Тому й істерити не треба», – сказав фахівець.

    Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що російське вторгнення в Україну «може початися в будь-який час», в тому числі під час зимової Олімпіади в Пекіні, і Сполучені Штати продовжують «бачити дуже тривожні ознаки російської ескалації».

    Як відомо, НАТО може спрямувати бойові групи у Чорноморський регіон. За словами Столтенберга, «зараз вивчаються довгострокові зміни у нашій присутності у східній частині Альянсу».

    Напередодні генсек НАТО надіслав Росії письмову пропозицію щодо України. Також генсек Альянсу Єнс Столтенберг пообіцяв Зеленському підтримку НАТО.

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    Теги: Білорусь Росія Київ США НАТО зброя санкції Путін військові Україна час Ентоні Блінкен
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    Військовий експерт пояснив, як американці намагаються використати конфлікт в Україні