Військовий експерт пояснив, як американці намагаються використати конфлікт в Україні

«Іде тонка дипломатична гра задля виснаження Росії»

Конфлікт в Україні американці намагаються використати, аби виснажити Росію. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

«З їхньої точки зору, вони роблять правильно. Якби санкції проти Кремля ще й носили якийсь превентивний характер і не давали відбутися ескалації, було б ще краще. Україна в цій ситуації виступає як «цап-відбувайло». І зазнає при цьому фінансових та інвестиційних ризиків», – пояснив експерт.

Микола Сунгуровський також наголосив, у цьому протистоянні спокій – наша головна зброя, а хаос та паніка – це зброя Путіна. Відтак, владі необхідно правильно комунікувати цей конфлікт із громадянами.

«Владі треба не просто казати «не купуйте гречку», а пояснювати, що у нас є підготовлені Збройні сили, є західна допомога, є заходи на випадок енергетичної кризи. Тому й істерити не треба», – сказав фахівець.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що російське вторгнення в Україну «може початися в будь-який час», в тому числі під час зимової Олімпіади в Пекіні, і Сполучені Штати продовжують «бачити дуже тривожні ознаки російської ескалації».

Як відомо, НАТО може спрямувати бойові групи у Чорноморський регіон. За словами Столтенберга, «зараз вивчаються довгострокові зміни у нашій присутності у східній частині Альянсу».

Напередодні генсек НАТО надіслав Росії письмову пропозицію щодо України. Також генсек Альянсу Єнс Столтенберг пообіцяв Зеленському підтримку НАТО.