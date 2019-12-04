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    Дубілет виступив за скасування книг обліку для ФОПів

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    Дубілет виступив за скасування книг обліку для ФОПів

    ФОПам можуть скасувати книгу обліку доходів

    Міністр Кабміну Дмитро Дубілет разом з нардепом від «Голосу» Ярославом Железняком мають намір подати 4 грудня новий законопроєкт щодо ФОПів.

    Про це повідомляє Дмитро Дубілет у своєму Facebook.

    «Сьогодні разом з Ярослав Железняк реєструємо законопроєкт, який дещо спростить взаємодію з податковою», - пише нардеп.

    За його словами, законопроєкт передбачає скасування книги обліку для ФОПів, які не є платниками ПДВ. Дубілет відзначив, що під час спілкування в коментарях на Facebook, користувачі найчастіше згадували про книги обліку для фізичних осіб підприємців.

    Також за його словами за законопроєкт попередньо зібрали чи не найбільше підписів народних депутатів.

    Раніше Дубілет розповів про нову методологію перепису населення. За його словами, під час проведення перепису населення в Україні планується використовувати кілька джерел інформації, щоб скласти повну картину про кількість жителів країни.

    Також Дубілет розповів про «безглуздий документообіг у природі» та «дивний ритуал» кадровиків

    Нагадаємо, наразі у Державній митній службі тестують онлайн-систему скарг.
    Крім того Дубілет показав, як скорочується паперовий документообігВін нагадав, що з 1 жовтня уряд заборонив надсилати документи не в електронній формі (за винятком випадків, коли папір передбачено законом).
    Також Дубілет запропонував запустити електронні довіреності для боротьби з рейдерством. Повідомляється, що після запуску проєкту, людина буде отримувати у нотаріуса довіреність як на стандартному паперовому бланку, так і у pdf-файлі з накладеним електронним підписом.

    Раніше повідомлялося, що Дубілет хоче реформувати державні колл-центри. Міністр розповів, що зараз в центральному колл-центрі Кабміну вартість одного звернення в 3-5 разів дорожче, ніж в монобанк. При тому, що зарплати у операторів «неможливо низькі».

    Верховна Рада міністр бізнес документи уряд Дмитро Дубілет
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