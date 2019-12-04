Дубілет виступив за скасування книг обліку для ФОПів



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ФОПам можуть скасувати книгу обліку доходів

Міністр Кабміну Дмитро Дубілет разом з нардепом від «Голосу» Ярославом Железняком мають намір подати 4 грудня новий законопроєкт щодо ФОПів.

Про це повідомляє Дмитро Дубілет у своєму Facebook.



«Сьогодні разом з Ярослав Железняк реєструємо законопроєкт, який дещо спростить взаємодію з податковою», - пише нардеп.



За його словами, законопроєкт передбачає скасування книги обліку для ФОПів, які не є платниками ПДВ. Дубілет відзначив, що під час спілкування в коментарях на Facebook, користувачі найчастіше згадували про книги обліку для фізичних осіб підприємців.



Також за його словами за законопроєкт попередньо зібрали чи не найбільше підписів народних депутатів.

Раніше Дубілет розповів про нову методологію перепису населення. За його словами, під час проведення перепису населення в Україні планується використовувати кілька джерел інформації, щоб скласти повну картину про кількість жителів країни.

Також Дубілет розповів про «безглуздий документообіг у природі» та «дивний ритуал» кадровиків.