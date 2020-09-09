Мінфін спрогнозував дефіцит держбюдету на наступні три роки



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Рівень бюджетного дефіциту в Україні наразі становить близько 300 млрд гривень

У 2021 році дефіцит буде на рівні 6%, у 2022 році ця цифра має зменшитись до 4,5%, а у 2023 – до 3%, – Єрмоличев

Дефіцит державного бюджету у 2021 році буде на рівні 6%, у 2022 році ця цифра має зменшитись до 4,5%, а у 2023 – до 3%. Про це заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, повідомляє пресслужба відомства.

«Держбюджет ще остаточно не сформований. Наразі тривають консультації. Водночас ми маємо враховувати нестабільну економічну ситуацію в країні. Так, передбачається дефіцит держбюджету на рівні 6% у 2021 році, 4,5% у 2022 році та 3% у 2023 році. В цьому році він на рівні 7,5% ВВП», – сказав урядовець.

За словами Єрмоличева, прийняття рішення про збільшення мінімальної зарплати – це суттєвий додатковий ресурс, який необхідно врахувати в державному бюджеті.

«Додаткові видатки становлять близько 47 млрд гривень. Адже з 1 січня 2021 року мінімальна заробітна плата буде збільшена до 6 тис грн, а з 1 липня 2021 року - до 6,5 тис гривень. Також під час розрахунків проєкту бюджету на 2021 рік передбачається збереження співвідношення між розмірами посадового окладу працівника І-го тарифного розряду ЄТС та мінімальною заробітною платою, що склалося у поточному році, – додав Єрмоличев.

Нагадаємо, що рівень бюджетного дефіциту в Україні наразі становить близько 300 млрд гривень. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що «ніякої «діри» в бюджеті немає, є плановий дефіцит у розмірі 7,5% ВВП».

Як повідомлялося, Держбюджет за вісім місяців цього року недоотримав 20 млрд грн доходів.

За підсумками семи місяців 2020 року дефіцит держбюджету України склав 51,2 млрд грн, у тому числі за загальним фондом - 57 млрд грн при плані в 100,8 млрд грн.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, яким буде держбюджет-2021.

До слова, 25 серпня Рада проголосувала за підвищення «мінімалки».

7 серпня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тис. грн цього року.

Нагадаємо, український бізнес попередив про ризик від підвищення «мінімалки».