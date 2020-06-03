Іпотека повертається до докарантинного рівня



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У травні ситуація стабілізувалася, ми повернтаємося до обсягів березня, - банкір

У квітні ми побачили провал в продажах як іпотечних кредитів, так і продажах у забудовників, - експерт

Перша заступниця голови правління банку «Глобус» Олена Дмітрієва стверджує, що попит на іпотеку під час карантину впав. Про це Дмітрієва розповіла під час круглого столу «Іпотека дешевше 10% річних: міф чи реальність?», повідомляється на сайті «Фінансовий клуб».

За словами заступниці голови правління банку «Глобус», у квітні ми побачили провал в продажах як іпотечних кредитів, так і продажах у забудовників. «Зараз потроху ринок оживає і повертається до продажів березня, але на продажі січня-лютого ми, на жаль, поки не вийшли. Очікуємо», - каже Дмітрієва.

Експерт зазначила, що у перші тижні карантину спостерігався сплеск продажів, перш ніж ринок завмер. «На початку карантину попит підріс, але в квітні він істотно зменшився. Карантин вплинув. Про це говорять і забудовники, у яких зменшився попит на житло, і банки: в будь-який нестабільний час попит на іпотеку падає», – наголосила Олена Дмітрієва.

Аналогічний тренд помітили і у Правекс Банку. Заступник голови правління Правекс Банку Семен Бабаєв поінформував, що у перші два тижні карантину, наприкінці березня, був високий сплеск купівельної спроможності. «Ми продавали в цей період більше, ніж зазвичай. Це був спекулятивний попит, але сам квітень показав, що економіці та людям було не до цього. У травні ситуація стабілізувалася, ми повернули обсяги березня. Гадаю, ми далі покажемо зростання», – сподівається Бабаєв.

Нагадаємо, у січні повідомлялося, що банки не планують суттєвих змін в іпотечному кредитуванні.

До слова, у грудні 2019 року глава уряду Гончарук анонсував кредити для бізнесу під 12% вже в 2020 році.

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