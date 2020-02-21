Кабмін встановив оклад прем'єра і міністрів у п'ять середньомісячних зарплат в економіці



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Розмір посадового окладу розраховується шляхом множення середньомісячної зарплати за видами економічної діяльності за квартал у середньому за економікою за статистичними даними на зазначений коефіцієнт

Кабінет Міністрів встановив посадовий оклад прем'єр-міністра, віцепрем'єрів і міністрів у розмірі 5 середньомісячних зарплат в економіці; заступників міністра, голів обласних держадміністрацій, голів Київської та Севастопольської міських держадміністрацій - у 4,5 таких зарплат. Про це сказано у постанові Кабміну №107 від 5 лютого, оприлюдненій на сайті уряду.

Розмір посадового окладу розраховується шляхом множення середньомісячної зарплати за видами економічної діяльності за квартал у середньому за економікою за статистичними даними на зазначений коефіцієнт.

Перегляд окладу здійснюється з 1 числа місяця, наступного за місяцем, в якому опубліковано статистичні дані.

Раніше оклад прем'єр-міністра становив 20 тис. гривень, першого віцепрем'єра - 18 тис. гривень, віцепрем'єра - 17 тис. гривень, міністрів - 16 тис. гривень, заступника міністра- 14 тис. гривень.

Оклад президента залишився на рівні 28 тис. гривень.

Крім того, постановою передбачено зазначеним посадовим особам премію за результатами звіту про виконання завдань програми діяльності Кабміну, що встановлюється щоквартально в розмірі посадового окладу, губернаторам - така сама премія за результатами основних показників розвитку регіону.

Як повідомлялось, 5 лютого Кабмін вирішив прив'язати зарплати міністрів до середньої зарплати по країні.

Нагадаємо, у середині січня президент Володимир Зеленський доручив прем'єрміністру Олексію Гончаруку розібратися з виплатами високих премій керівництву НАК «Нафтогаз України».