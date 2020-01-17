Зеленський виступив проти 700-мільйонної премії керівництву «Нафтогазу»



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Президент Володимир Зеленський виступив проти виплати високих премій керівництву НАК Нафтогаз України

Зеленський доручив розібратися з преміями Коболєва

Президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Олексію Гончаруку розібратися з виплатами високих премій керівництву НАК «Нафтогаз України».

Про це йдеться у відеоролику Офісу президента.

«Я хочу розібратися із ситуацією, яка теж обернеться великим скандалом у НАК «Нафтогаз» щодо їхніх відсотків, які вони отримують з $2,9 млрд, які ми отримали від РФ», - заявив Зеленський.

Як відомо, згідно з контрактом, топ-менеджери НАК «Нафтогаз України» отримають премію в розмірі 1% від $2,9 млрд, які «Газпром» виплатив, за рішенням Стокгольмського арбітражу, - це приблизно $29 млн, або 700 млн гривень.

«Вони повинні бути не тільки прагматичними менеджерами, але й залишатися людьми. Запропонувати вихід з цієї ситуації. Або вони Вас почують, або не чують Вас. Тоді вони почують людей або юристів», - підкреслив Зеленський.

Президент також допускає повне перезавантаження «Нафтогазу».

До відома, минулого року на сайті президента з'явилась петиція з вимогою зменшити зарплату Коболєва в 70 разів.

Також колишній прем’єр Володимир Гройсман пропонував голові правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрію Коболєву повернути 286,5 мільйона гривень, які той отримав за підсумками 2018 року у вигляді винагороди та премій.