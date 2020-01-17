  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський виступив проти 700-мільйонної премії керівництву «Нафтогазу»

    • Розсилка
    Президент Володимир Зеленський виступив проти виплати високих премій керівництву НАК Нафтогаз України - Зеленський виступив проти 700-мільйонної премії керівництву «Нафтогазу»
    Президент Володимир Зеленський виступив проти виплати високих премій керівництву НАК Нафтогаз України

    Зеленський доручив розібратися з преміями Коболєва

    Президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Олексію Гончаруку розібратися з виплатами високих премій керівництву НАК «Нафтогаз України».

    Про це йдеться у відеоролику Офісу президента.

    «Я хочу розібратися із ситуацією, яка теж обернеться великим скандалом у НАК «Нафтогаз» щодо їхніх відсотків, які вони отримують з $2,9 млрд, які ми отримали від РФ», - заявив Зеленський.

    Як відомо, згідно з контрактом, топ-менеджери НАК «Нафтогаз України» отримають премію в розмірі 1% від $2,9 млрд, які «Газпром» виплатив, за рішенням Стокгольмського арбітражу, - це приблизно $29 млн, або 700 млн гривень.

    «Вони повинні бути не тільки прагматичними менеджерами, але й залишатися людьми. Запропонувати вихід з цієї ситуації. Або вони Вас почують, або не чують Вас. Тоді вони почують людей або юристів», - підкреслив Зеленський.

    Президент також допускає повне перезавантаження «Нафтогазу».

    До відома, минулого року на сайті президента з'явилась петиція з вимогою зменшити зарплату Коболєва в 70 разів. 

    Також колишній прем’єр Володимир Гройсман пропонував голові правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрію Коболєву повернути 286,5 мільйона гривень, які той отримав за підсумками 2018 року у вигляді винагороди та премій.

    Нафтогаз України Газпром Володимир Зеленський президент Олексій Гончарук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ