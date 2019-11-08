Кабмін затвердив положення про Нацкомісію зі стандартів державної мови



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кабмін на чолі з прем'єром Олексієм Гончаруком призначає членів нацкомісії в місячний строк із дня внесення кандидатур

Діяльність комісії координується Кабміном через міністра освіти і науки

Кабінет міністрів затвердив положення про Національну комісію зі стандартів державної мови. Про це йдеться в постанові уряду №911.

При цьому затверджено граничну чисельність працівників апарату Нацкомісії в кількості 29 осіб.

Діяльність комісії координується Кабміном через міністра освіти і науки.

При цьому міністр вносить подання про призначення членами нацкомісії осіб з числа кандидатів, запропонованих Міністерством юстиції, Національною академією наук, Міністерством культури, молоді та спорту і Міністерством освіти.

Кабмін призначає членів нацкомісії в місячний строк із дня внесення кандидатур.

На посаду члена комісії може бути призначений громадянин України, який на момент призначення досягнув 30 років, володіє державною мовою, має ступінь доктора філософії в галузі філології з однієї з таких спеціальностей: українська мова, загальне мовознавство, перекладознавство і може за своїми освітнім і професійним рівнями виконувати відповідні посадові обов'язки.

Голова комісії обирається з числа її членів.

Зазначимо, прийняттям закону про забезпечення функціонування української мови як державної Рада заснувала Нацкомісію зі стандартів державної мови і посаду уповноваженого з їх захисту.

Кабмін передбачив у проєкті державного бюджету на 2020 рік фінансування Нацкомісії зі стандартів державної мови у 33,6 млн грн.