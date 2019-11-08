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    Кабмін затвердив положення про Нацкомісію зі стандартів державної мови

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    Кабмін на чолі з прем'єром Олексієм Гончаруком призначає членів нацкомісії в місячний строк із дня внесення кандидатур - Кабмін затвердив положення про Нацкомісію зі стандартів державної мови
    Кабмін на чолі з прем'єром Олексієм Гончаруком призначає членів нацкомісії в місячний строк із дня внесення кандидатур

    Діяльність комісії координується Кабміном через міністра освіти і науки

    Кабінет міністрів затвердив положення про Національну комісію зі стандартів державної мови. Про це йдеться в постанові уряду №911.

    При цьому затверджено граничну чисельність працівників апарату Нацкомісії в кількості 29 осіб.

    Діяльність комісії координується Кабміном через міністра освіти і науки.

    При цьому міністр вносить подання про призначення членами нацкомісії осіб з числа кандидатів, запропонованих Міністерством юстиції, Національною академією наук, Міністерством культури, молоді та спорту і Міністерством освіти.

    Кабмін призначає членів нацкомісії в місячний строк із дня внесення кандидатур.

    На посаду члена комісії може бути призначений громадянин України, який на момент призначення досягнув 30 років, володіє державною мовою, має ступінь доктора філософії в галузі філології з однієї з таких спеціальностей: українська мова, загальне мовознавство, перекладознавство і може за своїми освітнім і професійним рівнями виконувати відповідні посадові обов'язки.

    Голова комісії обирається з числа її членів.

    Зазначимо, прийняттям закону про забезпечення функціонування української мови як державної Рада заснувала Нацкомісію зі стандартів державної мови і посаду уповноваженого з їх захисту.

    Кабмін передбачив у проєкті державного бюджету на 2020 рік фінансування Нацкомісії зі стандартів державної мови у 33,6 млн грн.

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    Кабмін міністр мова фінансування українська мова
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