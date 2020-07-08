Кабмін звільнив керівника Держспецзв'язку



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Валентин Петров очолював Держспецзв'язок з 16 жовтня 2019 року

Уряд сьогодні прийняв низку кадрових рішень

Кабінет Міністрів звільнив голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Валентина Петрова та призначив на цю посаду Юрія Щиголя.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.

«Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень.. .Звільнити: Петрова Валентина Володимировича - з посади голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України», - написав народний депутат.

Також він повідомив, що уряд призначив на цю посаду Юрія Щиголя. Зазначимо, що Петров перебував на цій посаді із 16 жовтня 2019 року.

Крім того, за повідомленням Мокана, Кабмін призначив заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Шахматенка; державним секретарем Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину) Євдокію Ярову; головою Державного агентства водних ресурсів України (встановивши випробувальний термін строком на 3 місяці) Валентина Шліхту.

Також за інформацією Мокана, Кабмін призначив Ігоря Орленка заступником голови Державної фіскальної служби України (шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину); Наталію Калініченко заступником голови Державної податкової служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину).