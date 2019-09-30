Кабмін звільнив заступницю міністра енергетики з євроінтеграції Бойко
Наталію Бойко було призначено заступником міністра енергетики в лютому 2017 року
Кабінет Міністрів звільнив заступника міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції Наталію Бойко. Про це йдеться в повідомленні на сайті Кабміну.
Бойко було призначено заступником міністра енергетики в лютому 2017 року.
З 2015 року Бойко була менеджером реформи енергетики та енергоефективності в проектному офісі Національної ради реформ і радником в Адміністрації президента.
У травні 2016 року її було призначено радником ексміністра енергетики Ігоря Насалика.
До 2015 року працювала у франкфуртському офісі компанії ERM на посаді консультанта і координатора проектів.
Нагадаємо, Кабмін схвалив Програму дій уряду та ряд проєктів законів