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    Кабмін звільнив заступницю міністра енергетики з євроінтеграції Бойко

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    Кабмін звільнив заступницю міністра енергетики з євроінтеграції Бойко
    Фото: kmu.gov.ua

    Наталію Бойко було призначено заступником міністра енергетики в лютому 2017 року

    Кабінет Міністрів звільнив заступника міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції Наталію Бойко. Про це йдеться в повідомленні на сайті Кабміну.

    Бойко було призначено заступником міністра енергетики в лютому 2017 року.

    З 2015 року Бойко була менеджером реформи енергетики та енергоефективності в проектному офісі Національної ради реформ і радником в Адміністрації президента.

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    У травні 2016 року її було призначено радником ексміністра енергетики Ігоря Насалика.

    До 2015 року працювала у франкфуртському офісі компанії ERM на посаді консультанта і координатора проектів.

    Нагадаємо, Кабмін схвалив Програму дій уряду та ряд проєктів законів

     

     

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