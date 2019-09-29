Держборг України скоротився на $500 млн



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В Україні скорочується державний борг

Після нещодавнього зростання зменшився державний борг

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в серпні скоротився на 0,6% або на $0,5 млрд до $81,92 млрд за порівнянні з попереднім місяцем. Про це йдеться в даних Міністерства фінансів, передають «Українські Новини».



Державний і гарантований державою борг на кінець серпня 2019 року склав 2 067,13 млрд грн або $81,92 млрд проти 2 067,64 млрд грн, або $82,42 млрд місяцем раніше.



Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 серпня склав 1 809,9 млрд грн ($71,73 млрд) проти 1 811,7 млрд грн ($72,22 млрд) місяцем раніше. При цьому прямий зовнішній борг за місяць зменшився з $39,93 млрд до $39,82 млрд.



Прямий внутрішній борг скоротився з 810,06 млрд грн до 805,24 млрд грн (а в доларовому еквіваленті скоротився з $32,29 млрд до $31,91 млрд) .Гарантований державою борг на 31 серпня становив 257,26 млрд грн, або $10,20 млрд.

Загальний держборг в липні виріс майже на 2 млрд грн. Також сукупний державний борг України, після зростання в квітні на $1 млрд, в травні скоротився в доларовому еквіваленті на 1,79%, або на $1,44 млрд до $78,39 млрд (за станом на 31 травня) в порівнянні з попереднім місяцем.



Тим часом Кабмін затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом, який раніше виріс, на 2019-2022 роки.