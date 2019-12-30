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    Економіка та фінанси

    Нафтогаз запустив онлайн-марафон присвячений транзиту газу у 2020 році

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    10-річний транзитний контракт між Нафтогазом України та Газпромом закінчується 1 січня о 9:00 - Нафтогаз запустив онлайн-марафон присвячений транзиту газу у 2020 році
    10-річний транзитний контракт між Нафтогазом України та Газпромом закінчується 1 січня о 9:00

    Під час онлайн-марафону можна отримати офіційну достовірну інформацію з перших джерел про поточний стан транзиту без перерви на свята і вихідні, - Нафтогаз

    НАК «Нафтогаз України» запустив онлайн марафон, присвячений питанням транзиту газу після 2020 року.

    Про це повідомляється у Facebook НАК «Нафтогаз України».

    «Отримати офіційну достовірну інформацію з перших джерел про поточний стан транзиту та дії усіх зацікавлених сторін, без перерви на свята і вихідні, ви матимете можливість у Газовому інформаційному центрі. Заплановані щоденні брифінги за участі керівників Нафтогазу, Оператора газотранспортної системи України, ключових осіб держави, а також українських та іноземних експертів галузі», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, 10-річний транзитний контракт між Нафтогазом України та Газпромом закінчується 1 січня о 9:00.

    Нагадаємо, у Відні п'ятий день тривають переговори щодо газу між Україною і РФ.

    Як відомо, російський «Газпром» погасив свій борг перед Україною за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму понад 2,9 мільярда доларів. Це зробили в межах домовленостей щодо продовження транзиту газу, укладених у Мінську 20 грудня.

    28 грудня Кабмін схвалив підписання мирової угоди з «Газпромом».

    Як повідомлялось, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п’ять років з можливістю пролонгації договору на 10 років. Контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.


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