Богдану призначили двох заступників, серед яких адвокат Єфремова



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Глава Офісу президента Андрій Богдан

Андрій Смирнов та Ігор Жовква стали заступниками керівника Офісу президента

Президент Володимир Зеленський призначив двох заступників керівника Офісу президента Андрія Богдана.

Відповідні укази №675/2019 та №676/2019 від 10 вересня опубліковані на сайті глави держави.

Так, указом №675/2019 Зеленський призначив Андрія Смирнова заступником керівника Офісу президента.

Як відомо, Смирнов є адвокатом ексголови парламентської фракції «Партія регіонів» Олександра Єфремова, якого у липні випустили з-під варти.

Згідно Указу №676/2019, ще одним заступником Богдана став Ігор Жовква.

Нагадаємо, Зеленський 4 вересня призначив депутатку Анну Коваленко заступницею керівника Офісу президента України.

До слова, 10 вересня президент перебував із робочим візитом на Рівненщині. Зеленський призначив Віталія Коваля головою Рівненської обласної державної адміністрації.

Також Зеленський під час робочої поїздки до Рівненської області пригрозив причетним до діяльності незаконних автозаправних станцій притягненням до відповідальності.



