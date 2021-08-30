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    Канал CNN нарвався на критику після репортажу з окупованого Криму

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    &laquo;Величезні зграї медуз виплили на цей пляж у Криму у Східній Європі&raquo;, &ndash; пише CNN, не вказуючи що Крим &ndash; український та зараз тимчасово окупований - Канал CNN нарвався на критику після репортажу з окупованого Криму
    «Величезні зграї медуз виплили на цей пляж у Криму у Східній Європі», – пише CNN, не вказуючи що Крим – український та зараз тимчасово окупований

    Користувачі мережі нагадали американським журналістам, що Крим – це Україна

    Американський телеканал CNN опублікував репортаж про нашестя медуз в окупованому Криму та взяв інтерв'ю у співробітника «Інституту біології південних морів імені Ковалевського», назвавши установу російською. Відповідний матеріал CNN розмістив на сайті та у Twitter.

    «Величезні зграї медуз виплили на цей пляж у Криму у Східній Європі», – написало видання.

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    Вчений в сюжеті розповідає американським журналістам, що «кожен рік морські істоти збираються уздовж узбережжя». Його підписали як співробітника російського інституту південних морів.

    Користувачі соцмережі під дописом нагадали американським журналістам, що Крим – це Україна.

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    «Крим – Україна. Це насправді не так складно. Росія вторглася в Україну і окупувала Крим, який належить Україні», – написала під твітом Ольга Лаутман.

    «Крим – це Україна. Занадто важко це сказати? Росія – окупант»,– додав ще один користувач.

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    До слова, дитина померла від опіку отруйної медузи на відомому курорті.

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    Теги: Крим Чорне море ЗМІ телебачення Україна окупація
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    Канал CNN нарвався на критику після репортажу з окупованого Криму