Канал CNN нарвався на критику після репортажу з окупованого Криму

«Величезні зграї медуз виплили на цей пляж у Криму у Східній Європі», – пише CNN, не вказуючи що Крим – український та зараз тимчасово окупований

Користувачі мережі нагадали американським журналістам, що Крим – це Україна

Американський телеканал CNN опублікував репортаж про нашестя медуз в окупованому Криму та взяв інтерв'ю у співробітника «Інституту біології південних морів імені Ковалевського», назвавши установу російською. Відповідний матеріал CNN розмістив на сайті та у Twitter.

«Величезні зграї медуз виплили на цей пляж у Криму у Східній Європі», – написало видання.

Вчений в сюжеті розповідає американським журналістам, що «кожен рік морські істоти збираються уздовж узбережжя». Його підписали як співробітника російського інституту південних морів.

Huge swarms of jellyfish have washed up on this beach in Crimea in Eastern Europe.



The creatures gather along the coast every year to feed and breed, but higher water temperatures have created ideal conditions for their numbers to boom. https://t.co/QjS82l7JaX pic.twitter.com/CaIvzdLo3E — CNN (@CNN) August 30, 2021

Користувачі соцмережі під дописом нагадали американським журналістам, що Крим – це Україна.

«Крим – Україна. Це насправді не так складно. Росія вторглася в Україну і окупувала Крим, який належить Україні», – написала під твітом Ольга Лаутман.

«Крим – це Україна. Занадто важко це сказати? Росія – окупант»,– додав ще один користувач.

До слова, дитина померла від опіку отруйної медузи на відомому курорті.