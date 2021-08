Канал CNN нарвався на критику після репортажу з окупованого Криму

Американський телеканал CNN опублікував репортаж про нашестя медуз в окупованому Криму та взяв інтерв'ю у співробітника «Інституту біології південних морів імені Ковалевського», назвавши установу російською. Відповідний матеріал CNN розмістив на сайті та у Twitter.

«Величезні зграї медуз виплили на цей пляж у Криму у Східній Європі», – написало видання.

Вчений в сюжеті розповідає американським журналістам, що «кожен рік морські істоти збираються уздовж узбережжя». Його підписали як співробітника російського інституту південних морів.

Huge swarms of jellyfish have washed up on this beach in Crimea in Eastern Europe.



The creatures gather along the coast every year to feed and breed, but higher water temperatures have created ideal conditions for their numbers to boom. https://t.co/QjS82l7JaX pic.twitter.com/CaIvzdLo3E