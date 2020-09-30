Кандидат у мери Запоріжжя Віталій Тишечко: Міська влада приховує, що насправді відбувається з бюджетом



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Віталій Тишечко повідомив, що заборгованість міського бюджету Запоріжжя перед кредиторами стрімко зростає

Замість оформлення позики шляхом випуску облігацій, влада Запоріжжя взяла звичайні кредити

Кандидат у мери Запоріжжя від політичної партії «Слуга народу» Віталій Тишечко заявив про мільярдні борги міського бюджету. Зі слів політика, наразі кредиторам місто винне близько 1 млрд 477 млн гривень. Заборгованість виникла за каденції нинішньої влади Запоріжжя в результаті зовнішніх запозичень.

Про це Віталій Тишечко написав на сторінці у Facebook.

Він повідомив, що заборгованість міського бюджету перед кредиторами стрімко зростає через високі ставки, під які були взяті вищеназвані кредити.

«Здійснювались такі запозичення на вкрай невигідних для міста умовах і робилось це свідомо. Замість оформлення позики шляхом випуску облігацій, як у Києві, Харкові чи Львові, влада Запоріжжя взяла звичайні кредити. І тепер замість 6-8% річних місто щорічно повинне виплачувати від 17,5 до 19,5% (за різними кредитами). Через це розмір боргів стрімко збільшується. Замість того, щоб витрачати кошти на розвиток, податки запоріжців спускають на обслуговування кредитів», – повідомив Тишечко.

Політик додав, що у 2019 році тільки на погашення відсотків за кредитами із свого бюджету Запоріжжя заплатило 93 млн грн. Цьогоріч ця сума складе вже 129 млн грн. Утім це тільки обслуговування кредитів. Основні виплати почнуться після місцевих виборів – з 2 листопада.

«На кінець 2019 року борги Запоріжжя склали 1 млрд 26 млн грн. На кінець 2020 року розмір боргу в кращому випадку досягне 1 млрд 477 млн грн. Ми стоїмо на порозі банкрутства. Поки що є два виходи із ситуації. Перший – ініціювати процедуру реструктуризації боргів і переглянути умови роботи з кредиторами. Другий – перекласти фінансове навантаження на мешканців міста, збільшивши вартість життя в Запоріжжі», – підкреслив Віталій Тишечко.

Зауважимо, що чинний мер Запоріжжя Володимир Буряк на скандал з мільярдними боргами міста поки що ніяк не відреагував.