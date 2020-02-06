Кандидата на посла США в Україні вже визначено і він усіх влаштовує, - Пристайко



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Вадим Пристайко очікує на якнайшвидший початок роботи з новим послом

Вадим Пристайко зазначив, що такий тривалий процес обрання посла обумовлений іншою, ніж в Україні, системою призначення посла в США

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявляє, що кандидата на посаду посла США в Україні вже визначено і ця кандидатура всіх влаштовує. Про це він повідомив журналістам у четвер.

«Я не відкрию великої таємниці, але під час моєї розмови з державним секретарем Помпео нам було сказано про те, що закінчена ця робота... Ми вже знаємо конкретну людину, яку буде запропоновано. Нас, у принципі, влаштовує цей кандидат», - сказав він.

Пристайко зазначив, що такий тривалий процес обрання посла обумовлений іншою, ніж в Україні, системою призначення посла в США.

Кандидатура посла має бути схвалена президентом і Сенатом США.

Пристайко очікує на якнайшвидший початок роботи з новим послом.

Як повідомлялось, наприкінці травня 2019 року посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович достроково завершила роботу.

До слова, 1 лютого стало відомо, що експосол США в Україні Марі Йованович звільнилася з Державного департаменту США після понад 30-ти років дипломатичної служби.