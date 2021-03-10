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    Капіталізація Bitcoin вдруге перевищила $1 трлн

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    Зараз Bitcoin торгується на рівні $54,06 тис - Капіталізація Bitcoin вдруге перевищила $1 трлн
    Зараз Bitcoin торгується на рівні $54,06 тис
    Фото з відкритих джерел

    Вартість Bitcoin пов'язана з шаленим попитом на криптоактиви з боку інституційних інвесторів

    Ринкова капіталізація найпопулярнішої криптовалюти світу вдруге сягнула трильйона доларів після різкого зростання курсу Bitcoin.

    Ціна Bitcoin зросла на 8,2% до $54,45 тисяч, піднявшись за добу більш ніж на $4 тис. Станом на зараз Bitcoin торгується на рівні $54,06 тис.

    Ринкова капіталізація криптовалюти знову перевищила $1 трлн.

    Зараз Bitcoin торгується на рівні $54,06 тис
    Зараз Bitcoin торгується на рівні $54,06 тис

    Вартість Bitcoin пов'язана з шаленим попитом на криптоактиви з боку інституційних інвесторів.

    21 лютого Bitcoin досяг нового історичного максимуму у $58,3. В результаті його ринкова капіталізація вперше перевищила $1 трлн.

    Після стрімкого зростання Bitcoin втратив одразу $10 тисяч або 11,95%.

    До слова, раніше засновник Microsoft Білл Гейтс застеріг інвесторів від купівлі Bitcoin.

    Bitcoin – це найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, яка була представлена публічно, і, відповідно, має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.

    Теги: інвестиції гроші бізнес технології фінанси Біткоїн криптовалюта
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