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    Економіка та фінанси

    Білл Гейтс застеріг інвесторів від купівлі Bitcoin

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    Гейтс побоюється того, що подібними речами займаються люди, в яких немає великих накопичень.

    Засновник Microsoft Білл Гейтс застеріг інвесторів від купівлі криптовалюти Bitcoin.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    «Якщо у вас менше грошей, ніж в Ілона [Маска], вам, ймовірно, потрібно бути обережними. В Ілона купа грошей, і він дуже просунутий, так що я не переживаю, що його біткоїни будуть хаотично зростати і падати«, - сказав Гейтс.

    Гейтс побоюється, що подібним «маніям« піддаються і люди, у яких немає великих накопичень.

    За його словами, він не особливо вірить у Bitcoin. Більш того, для створення криптовалюти необхідна величезна кількість енергії, а це шкодить екології.

    Нагадаємо, що раніше Bitcoin впав до 45 тисяч доларів. Криптовалюта впала з рекордного максимуму, досягнутого в неділю, коли Bitcoin перевищив позначку в 58 тисяч доларів.

    25 лютого, у Києві розпочався процес вакцинації проти Covid-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). Першим провакцинованим став завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії для інфекційних хворих Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко. А першою на Київщині щеплення проти коронавірусу отримала лікарка Тетяна Шульженко, яка працює завідувачкою дорослого інфекційного відділення у Броварській багатопрофільній клінічній лікарні.

    25 лютого Чернівецька область отримала перші 15 тисяч доз вакцини від коронавірусу. Першим вакцинованим буковинцем став дитячий лікар-анестезіолог Олександр Тесліцький. «Дихання спокійне, жодних скарг», - сказав лікар після вакцинації.

    Раніше у МОЗ повідомили, що в Україні за першу добу зроблено 159 щеплень від коронавірусу. Найбільше, 80 щеплень, отримали лікарі Черкащини. Першими прищеплювали медиків. Стало відомо, як вони себе почувають після введення препарату.

    У багатьох країнах світу вакцинація розпочалася ще в грудні 2020 року. В Україну першу офіційну ковід-вакцину Covishield привезли із Індії лише 23 лютого.

    А вже 24 лютого перше ковід-щеплення в Україні отримав лікар із Черкас. Загалом у перший день еплення отримали близько сотні лікарів Чернігівщини та Житомирщини. Кампанія з вакцинації також стартувала на Київщині та Вінниччині.

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    Теги: лікар Білл Гейтс вакцинація
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