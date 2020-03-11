Капітуляційний вояж ОПЗЖ у Москву. «Європейська солідарність» вимагає реакції Зеленського, СБУ та Ради



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Фото: eurosolidarity.org

Вимагаємо від керівництва Верховної Ради України, а також усіх інших депутатських фракцій та груп дати свою політичну оцінку цим подіям, - «Європейська солідарність»

З початку березня на фронті від рук російських окупантів загинуло 11 українських воїнів, ще десятки отримали поранення і травми. У цей же час делегація «Опозиційної платформи – За життя» відвідує Держдуму, яка направила російські війська на територію Україні, і Кремль, де сидить ідеолог війни проти України. «Європейська солідарність» розцінює ці дії як свідому провокацію, публічне висловлення неповаги ЗСУ, родинам загиблих і поранених, як підігрування агресору і спробу відбілити його в очах українського суспільства. Ми висловлюємо своє несприйняття політики ОПЗЖ й вважаємо, що прямі контакти з керівництвом країни-агресора є зрадою національних інтересів України. Про це йдеться у заяві пресслужби «Європейської солідарності», опублікованій на сайті політсили.

«Вимагаємо від президента Зеленського публічної реакції на ці дії. Тим більше, ще у вересні він під час марафону з журналістами обіцяв надати суспільству результати розслідувань фінансування певних прокремлівських проектів. Але, як бачимо, на практиці зосередився на переслідуванні демократичної опозиції, тих, хто захищає територіальну цілісність і суверенітет України.

Ми чекаємо негайної реакції Служби безпеки України, й вимагаємо від СБУ та ДБР негайно розпочати розслідування щодо контактів представників ОПЗЖ у російській владі, їхнього допуску до інформації, яка становить державну таємницю, та справжніх намірів цих політиків в їх так званому «діалозі» з Москвою.

Вимагаємо від керівництва Верховної Ради України, а також усіх інших депутатських фракцій та груп дати свою політичну оцінку цим подіям», йдеться у заяві «Європейської солідарності».