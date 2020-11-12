Карантин вихідного дня може стати кроком до повного локдауну - Держспоживслужба

Карантин вихідного дня повинен продемонструвати ефективність, якщо ні – обмеження посилять максимально

Очільник Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що карантин вихідного дня повинен дати результат на другий-третій тиждень. Про це Рубан заявив РБК-Україна.

За словами Рубана, якщо результату не буде – в Україні можливий повний локдаун.

«Карантин вихідного дня - це один з кроків до повного локдауну. Якщо він не дасть ефективного результату, то дійсно для України потрібно буде оголошувати локдаун», – вважає глава Держспоживслужби Києва.

Рубан зазначив, що карантин вихідного дня показує різні результати в різних країнах.

«У деяких країнах він застосовувався позитивно, в деяких - негативно, тому все залежить від правильного застосування зазначеного заходу», – додав він.

11 листопада в Україні через стрімке зростання захворюваності скасували адаптивний карантин, відтепер вся країна «помаранчева».

Також в Україні з 14 листопада вводять «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення.