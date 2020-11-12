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    Карантин вихідного дня може стати кроком до повного локдауну - Держспоживслужба

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    Карантин вихідного дня може стати кроком до повного локдауну - Держспоживслужба
    Фото: John Perivolaris/Flickr

    Карантин вихідного дня повинен продемонструвати ефективність, якщо ні – обмеження посилять максимально

    Очільник Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що карантин вихідного дня повинен дати результат на другий-третій тиждень. Про це Рубан заявив РБК-Україна.

    За словами Рубана, якщо результату не буде – в Україні можливий повний локдаун.

    «Карантин вихідного дня - це один з кроків до повного локдауну. Якщо він не дасть ефективного результату, то дійсно для України потрібно буде оголошувати локдаун», – вважає глава Держспоживслужби Києва.

    Рубан зазначив, що карантин вихідного дня показує різні результати в різних країнах.

    «У деяких країнах він застосовувався позитивно, в деяких - негативно, тому все залежить від правильного застосування зазначеного заходу», – додав він.

    11 листопада в Україні через стрімке зростання захворюваності скасували адаптивний карантин, відтепер вся країна «помаранчева». 

    Також в Україні з 14 листопада вводять «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада.  Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. 

    Україна карантин коронавірус звільнення
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