Україна отримає максимум 8,5 млн доз вакцини від коронавірусу – МОЗ

Україна отримає кількість доз, яка буде дорівнювати 20% кількості населення

Рішення про дату постачання до України вакцини від коронавірусу ухвалять 19 листопада. Про це розповів на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, Україна в межах програми COVAX отримає близько 8,5 млн доз.

«Сьогодні ми чітко розуміємо, що отримаємо кількість доз, що буде дорівнювати 20% кількості населення. Мова йде про максимум 8,5 млн доз. Перший транш ми очікуємо в розмірі 3% - це 1 млн 250 тисяч доз. Найближче засідання COVAX буде 19 листопада, коли стане відомо про орієнтовані дати постачання», – заявив він.

9 листопада компанії BioNTech та Pfizer оголосили про прорив у розробці вакцини проти коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.

Очікується, що ціна першої вакцини від Covid-19 буде нижче ринкової.

В Україні за минулу добу, 11 листопада, зафіксований новий антирекорд коронавірусу – захворювання підтвердили ще у 11 057 людей. Це на 446 осіб більше, ніж у попередній день (10 611).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в Україні на коронавірус захворіло 500 865 осіб, одужало – 227 694 особи, летальних випадків – 9 145.