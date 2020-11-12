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    Україна отримає максимум 8,5 млн доз вакцини від коронавірусу – МОЗ

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    Віктор Ляшко: Остаточне рішення щодо кількості доз вакцини ухвалять у литопаді - Україна отримає максимум 8,5 млн доз вакцини від коронавірусу – МОЗ
    Віктор Ляшко: Остаточне рішення щодо кількості доз вакцини ухвалять у литопаді
    Фото: Віктор Ляшко/Facebook

    Україна отримає кількість доз, яка буде дорівнювати 20% кількості населення

    Рішення про дату постачання до України вакцини від коронавірусу ухвалять 19 листопада. Про це розповів на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

    За словами Ляшка, Україна в межах програми COVAX отримає близько 8,5 млн доз.

    «Сьогодні ми чітко розуміємо, що отримаємо кількість доз, що буде дорівнювати 20% кількості населення. Мова йде про максимум 8,5 млн доз. Перший транш ми очікуємо в розмірі 3% - це 1 млн 250 тисяч доз. Найближче засідання COVAX буде 19 листопада, коли стане відомо про орієнтовані дати постачання», – заявив він.

    9 листопада компанії BioNTech та Pfizer оголосили про прорив у розробці вакцини проти коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків. 

    Очікується, що ціна першої вакцини від Covid-19 буде нижче ринкової.

    В Україні за минулу добу, 11 листопада, зафіксований новий антирекорд коронавірусу – захворювання підтвердили ще у 11 057 людей. Це на 446 осіб більше, ніж у попередній день (10 611).  

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в Україні на коронавірус захворіло 500 865 осіб, одужало – 227 694 особи, летальних випадків – 9 145.

    Міністерство охорони здоров'я вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
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