«Карантинний» злам: суд дозволив громадянам гуляти без паспортів поряд із своїм будинком

В Україні суди вирішують, чим загрожує перебування громадян на вулиці без документів у карантин

Феміда вважає, що поліція може ідентифікувати людину у населеному пункті, яка не має при собі документів, за допомогою сусідів

Теофіпольський районний суд Хмельницької області закрив три адміністративні справи за ознаками порушення правил карантину (ч.1 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судові постанови, датовані 14 квітня.

До суду надійшли три адмінпротоколи стосовно чоловіків, котрі перебували на вулицях та громадських місцях без документів, що посвідчують особу. Зокрема, таких «безпаспортників» правоохоронці зафіксували 1 квітня о 18 год 09 хв у магазині «Олеся», що в селі Коров’є Теофіпольському районі, 2 квітня о 23 год 48 хв в смт Теофіполь на вул. Небесної Сотні поблизу будинку №26 і 4 квітня о 13 год 40 хв поблизу магазину «Каштан».

Усі троє, на думку поліцейських, порушили вимоги постанови Кабміну №1236 від 9 грудня 2020 року, яка забороняє перебування громадян на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус.

Суд вивчив кожен окремий випадок і дійшов висновків про відсутність складу адмінпраповорушення. Феміда ознайомилася з роз’ясненням щодо нових обмежувальних заходів на період карантину, які опубліковані на сайті Кабміну. Зокрема, на запитання, чому запровадили правило носити з собою документи, що посвідчують особу, на урядовому сайті надається така відповідь: «Наявність у людини документів дозволить перевірити, чи не мусить вона бути на самоізоляції або в обсервації, а також це дасть можливість органам правопорядку застосувати адміністративну відповідальність для порушників правил карантину».

Водночас суд не отримав жодного доказу на підтвердження того, що, не маючи при собі у селищі за місцем проживання документів, троє чоловіків порушили самоізоляцію або обсервацію.

Крім того, суд вважає, що у працівника правоохоронних органів у випадку необхідності ідентифікації особи була можливість встановити його особу за допомогою документів, які були у нього вдома у цьому ж селищі або за допомогою сусідів, або через старостат.

«На підставі викладеного, суд вважає, що особа, яка проживає у селищі та перебуває на вулиці поряд із своїм будинком без документів, що посвідчують особу, не скоює правопорушення, передбачене ч.1 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення», – сказано у постановах суду.

Додамо, що ч.1 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає покарання у вигляді штрафу 17-34 тис. грн для громадян і 34-170 тис. грн – для посадових осіб.

Зазначимо, що раніше українські суди визнавали винними громадян, які перебували на вулицях без паспортів у порушенні карантину і присуджували їм усне зауваження або штрафували від 17 тис. грн.