Карантинні виплати. В Офісі президента звітують про перші 100 тис. підприємців

Стартував прийом заявок від бізнесу на отримання «карантинних» 8 тисяч

На Єдиному порталі державних послуг «Дія» розпочалася реєстрація заявок на отримання державної допомоги для фізичних осіб – підприємців і найманих працівників, які були змушені припинити свою діяльність у зв’язку з посиленням карантинних обмежень через поширення коронавірусу. На сьогодні вже близько 100 тис. осіб подали відповідні заявки. Про це повідомляє Офіс президента.

«Президент закликає громадян активніше реєструвати звернення на порталі задля того, щоб уже цього місяця отримати фінансову допомогу від держави», – йдеться у повідомленні.

Після реєстрації через мобільний додаток або Єдиний портал державних послуг «Дія» малі підприємці та їхні працівники, які перебувають у «червоних» карантинних зонах та діяльність яких постраждала від запроваджених обмежень, отримають з Державного бюджету України одноразову матеріальну виплату у розмірі 8 тисяч гривень.

Крім гарантованої державою допомоги, вони зможуть додатково одержати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення.

Як зазначено на порталі, час подання заяви 5 хвилин, а кінцевий термін – 30 днів з дня запровадження «червоної» зони в області, де ФОП провадить діяльність.

Щоб подати заяву необхідно:

зареєструватися на порталі або в додатку «Дія» за допомогою електронного підпису або BankID. Додаток автоматично перевірить дані в реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду та Державної податкової служби на відповідність умовам виплати;

обрати область, в якій ФОП провадить діяльність;

підтвердити поточне місце роботи.

ввести номер гривневого рахунку у форматі IBAN;

перевірити та надіслати сформовану заяву.



