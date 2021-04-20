  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Карантинні виплати. В Офісі президента звітують про перші 100 тис. підприємців

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Підприємців закликають реєструватися, щоб отримати допомогу від держави&nbsp; - Карантинні виплати. В Офісі президента звітують про перші 100 тис. підприємців
    Підприємців закликають реєструватися, щоб отримати допомогу від держави 
    Фото: Олена Ляхович

    Стартував прийом заявок від бізнесу на отримання «карантинних» 8 тисяч

    На Єдиному порталі державних послуг «Дія» розпочалася реєстрація заявок на отримання державної допомоги для фізичних осіб – підприємців і найманих працівників, які були змушені припинити свою діяльність у зв’язку з посиленням карантинних обмежень через поширення коронавірусу. На сьогодні вже близько 100 тис. осіб подали відповідні заявки. Про це повідомляє Офіс президента.

    «Президент закликає громадян активніше реєструвати звернення на порталі задля того, щоб уже цього місяця отримати фінансову допомогу від держави», – йдеться у повідомленні.

    Після реєстрації через мобільний додаток або Єдиний портал державних послуг «Дія» малі підприємці та їхні працівники, які перебувають у «червоних» карантинних зонах та діяльність яких постраждала від запроваджених обмежень, отримають з Державного бюджету України одноразову матеріальну виплату у розмірі 8 тисяч гривень.

    Крім гарантованої державою допомоги, вони зможуть додатково одержати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення.

    Як зазначено на порталі, час подання заяви 5 хвилин, а кінцевий термін – 30 днів з дня запровадження «червоної» зони в області, де ФОП провадить діяльність.

    Щоб подати заяву необхідно:

    • зареєструватися на порталі або в додатку «Дія» за допомогою електронного підпису або BankID. Додаток автоматично перевірить дані в реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду та Державної податкової служби на відповідність умовам виплати;
    • обрати область, в якій ФОП провадить діяльність;
    • підтвердити поточне місце роботи.
    • ввести номер гривневого рахунку у форматі IBAN;
    • перевірити та надіслати сформовану заяву.
    Уряд України оновив перелік видів діяльності, за якими підприємці можуть отримати карантинну допомогу в розмірі вісім тисяч гривень.

    30 березня нардепи проголосували за законопроект №5300, що передбачає надання одноразової допомоги у розмірі 8 тис. грн застрахованим найманим працівникам суб’єктів господарювання та ФОПам, які постраждали внаслідок запровадження додаткових карантинних обмежень.
    Тим часом не усі представники чинної влади дотримуються каранних правил. Святкування дня народження дружини нардепа від «Слуги народу» Миколи Тищенка під час карантину в Києві тривало більше п’яти годин, гості перебували без захисних масок, а вечірка супроводжувалася салютом. Нагадаємо, що Тищенко влаштував вечірку в одному з готелів Києва.

    Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення локдауну в Києві в одному з готелів.

    Читайте також: Як підприємцям отримати 8 тис. грн через «Дію»: інструкція

    Теги: бізнес президент карантин партія Слуга народу уряд Офіс президента
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies