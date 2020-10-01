Катарська авіакомпанія перенесла відновлення рейсів до України



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Авіакомпанія повернеться на лінію Київ-Доха 18 грудня і буде виконувати рейси чотири рази на тиждень

Qatar Airways наразі планує відновити польоти у грудні

Авіакомпанія Qatar Airways перенесла на грудень відновлення рейсів до України. Про це повідомляє avianews.com з посиланням на оновлену інформацію в системі бронювання авіаперевізника.

Зазначається, що авіакомпанія повернеться на лінію Київ-Доха 18 грудня і буде виконувати рейси чотири рази на тиждень.

«Рейси виконуватимуться літаками Airbus A320. Вильоти з Дохи заплановані на 06:55 по понеділках, середах, п'ятницях і неділях, з Києва - на 12:15 в ті ж дні», – йдеться у повідомленні.

Раніше Qatar Airways виконувала два щоденних рейси між Києвом і Дохою до березня 2020 року, коли уряд України ввів обмеження на міжнародне авіасполучення. Спочатку авіакомпанія планувала повернутися в Україну з 25 жовтня.

Нагадаємо, МАУ перенесла відновлення рейсів до Баку через карантин

Також Ізраїль через суворий карантин обмежив авіаперевезення.