  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Катарська авіакомпанія перенесла відновлення рейсів до України

    • Розсилка
    Авіакомпанія повернеться на лінію Київ-Доха 18 грудня і буде виконувати рейси чотири рази на тиждень - Катарська авіакомпанія перенесла відновлення рейсів до України
    Авіакомпанія повернеться на лінію Київ-Доха 18 грудня і буде виконувати рейси чотири рази на тиждень

    Qatar Airways наразі планує відновити польоти у грудні

    Авіакомпанія Qatar Airways перенесла на грудень відновлення рейсів до України. Про це повідомляє avianews.com з посиланням на оновлену інформацію в системі бронювання авіаперевізника.

    Зазначається, що авіакомпанія повернеться на лінію Київ-Доха 18 грудня і буде виконувати рейси чотири рази на тиждень.

    «Рейси виконуватимуться літаками Airbus A320. Вильоти з Дохи заплановані на 06:55 по понеділках, середах, п'ятницях і неділях, з Києва - на 12:15 в ті ж дні», – йдеться у повідомленні.

    Раніше Qatar Airways виконувала два щоденних рейси між Києвом і Дохою до березня 2020 року, коли уряд України ввів обмеження на міжнародне авіасполучення. Спочатку авіакомпанія планувала повернутися в Україну з 25 жовтня.

    Нагадаємо, МАУ перенесла відновлення рейсів до Баку через карантин

    Також Ізраїль через суворий карантин обмежив авіаперевезення.

     

     

    авіаперевезення Україна Qatar Airways уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies