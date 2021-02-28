Верещук назвала умови отримання військової допомоги від США

«Наші відповідні відомства не дуже переймаються цими умовами та дедлайнами» – нардеп

Цього тижня члени парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки зустрічались з американським військовим аташе Бриттані Стюарт. Про деталі зустрічі розповіла народний депутат від фракції «Слуга народу», член Комітету Ірина Верещук.

Вона зазначила, що на 2021 рік США виділили 250 млн доларів в рамках програми «Ініціатива безпекової допомоги Україні», але «ця допомога не є безумовною».

Для отримання допомоги Кабмін, Міноборони та ЗСУ має виконати низку умов, зокрема щодо:

реформи військового управління;

реформи державних оборонних закупівель;

стратегії розвитку оборонної промисловості;

захисту військових технологій;

військової освіти та підготовки;

управління людськими ресурсами;

боротьби з корупцією;

парламентського контролю.

«Для отримання першої половини зазначеної допомоги, ми маємо підтвердити виконання «маяків» до кінця квітня поточного року, тобто протягом двох місяців від сьогодні. Щось мені підказує, що наші відповідні відомства не дуже переймаються цими умовами та дедлайнами. А дарма. Бо кінець квітня обов’язково прийде», – зауважила Верещук.

Поки є час, вона закликала відповідальні органи поквапитися та належно відпрацювати отримання безпекової допомоги від США.

Програма «Ініціатива безпекової допомоги Україні» містити не лише озброєння, а й моніторингові місії країн-членів НАТО у районі Чорного моря.