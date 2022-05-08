Керівництво «Азова» звинуватило командира морпіхів у спробі втечі

Наразі Володимир Баранюк перебуває у російському полоні

У спробі втечі з блокованого Маріуполя звинуватили командира 36-ї бригади морпіхів Володимира Баранюка офіцери з полку «Азов». Про це офіцер розвідки управління «Азова» Ілля Самойленко розповів під час брифінгу з «Азовсталі».

За його словами, один з варіантів дій для захисників Маріуполя (неприйнятний для «азовців») – спробувати втекти, забувши про свій обов'язок та взяту на себе присягу.

«Можна спробувати втекти, як боягуз. Думати тільки про власне життя, а не про обов'язки та присягу. Саме таке сталося з командиром морпіхів 36-ї бригади. Він відмовився виконувати наказ і спробував втекти з міста з невеликою групою. Такий варіант може призвести до смерті й одна особа загинула», – зазначив військовий.

Ілля Самойленко підтвердив, що йдеться саме про Володимира Баранюка.

Також офіцер з «Азова» заявив, що думати тільки про своє життя і хапатися за будь-яку можливість його продовжити, як це зробив Баранюк, – «великий сором».

Він наголосив, що наразі військові у Маріуполі перебувають на відстані понад 100 км від українських позицій, тому прорватися до них неможливо.

Крім цього, командир полку «Азов» Денис Прокопенко заявив, що дії командира 36-ї бригади морської піхоти призвели до втрати оборони на Металургійному комбінаті імені Ілліча.

За його словами, якби Баранюк не вирішив піти на прорив із заводу Ілліча, українські військові могли б ще довго тримати оборону на правому березі Маріуполя,

«Це було рішення командира 36-ї бригади полковника Баранюка, або його на це хтось підштовхнув із керівництва, мені невідомо. Але в будь-якому разі воно було абсолютно нелогічним, на комбінаті ім. Ілліча ще досить довго можна було тримати оборону, але чому таке рішення було ухвалено, мені невідомо», – сказав Прокопенко.

Наразі Баранюк перебуває у полоні у росіян. Російські ЗМІ публікували відео допиту Баранюка, де він каже, що ухвалив рішення йти на прорив, оскільки у його підрозділу закінчувались боєприпаси.

19 березня за поданням головнокомандуючого Збройних сил України полковнику Баранюку Володимиру Анатолійовичу було присвоєно звання Героя України.