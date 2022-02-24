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    Військові збили шостий літак окупантів. Російські танки палають під Харковом (фото, відео)

    Об&rsquo;єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ - Військові збили шостий літак окупантів. Російські танки палають під Харковом (фото, відео)
    Об’єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ

    Біля Краматорська знищено шостий літак РФ

    На сході України знищено вже шостий літак російських окупантів, а на об’їзній дорозі міста Харкова – спалено чотири танки ворога. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України.

    «В районі Краматорська знищено шостий літак РФ. Слідкуйте за оновленнями», – йдеться у повідомленні.

    Крім того, Сухопутні війська ЗСУ повідомили про знищення щонайменше чотирьох танків окупанта.

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    Військові збили шостий літак окупантів. Російські танки палають під Харковом (фото, відео)
    Військові збили шостий літак окупантів. Російські танки палають під Харковом (фото, відео)
    Військові збили шостий літак окупантів. Російські танки палають під Харковом (фото, відео)

    «За оперативною інформацією Генеральний штаб ЗСУ на об’їзній дорозі міста Харків спалено чотири танки російських окупантів. Також, за інформацією командування Об’єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, в районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів», – йдеться у повідомленні.

    «Об’єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях», – додали українські захисники.

    Управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних сил України повідомляє, що у Чернігівській області вдалося зупинити противника.

    Важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил, де противник поніс втрати в живій силі та техніці.

    «Силами наших військ повернено під повний контроль Маріуполь і Щастя. Знищено не менше шести літаків, двох вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки ворога. Складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору», – йдеться у повідомленні.

    Зранку 24 лютого російські окупанти обстріляли багатоповерхівку на Харківщині, загинула дитина.

    Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

    Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

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    Теги: Харків Маріуполь Росія ЗСУ війна літак військові напад військова техніка
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    Військові збили шостий літак окупантів. Російські танки палають під Харковом (фото, відео)