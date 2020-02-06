Битва за землю: у Раді попри штовханину нардепів і заблоковану трибуну розпочалось засідання



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6 лютого Верховна Рада розгляне у другому читанні закон про землю Фото: РБК-Україна

Нардепи заблокували трибуну Ради, засідання парламенту веде Стефанчук

Верховна Рада розпочала засідання після довгої перерви. При цьому трибуна парламенту залишається заблокованою. На місці спікера Ради Дмитра Разумкова стоїть лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, засідання веде перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук, якого оточили «слуги». Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Зокрема, Стефанчук розпочав розгляд питань порядку денного, не зважаючи на заблоковану трибуну.

Так, Стефанчук почав розгляд проекту постанови №0901-п про скасування рішення Верховної Ради України від 16 січня 2020 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проекту закону України «Про повну загальну середню освіту» у той час, коли нардепи від фракції ОПЗЖ заблокували трибуну, а опозиція заблокувала місце голови ВРУ Дмитра Разумкова.

Перед початком засідання Ради біля трибуни сталася бійка за участю кількох народних депутатів.

Зокрема, фракції ОПЗЖ і «Батьківщина» спробували заблокувати трибуну і президію парламенту, в результаті чого сталася бійка з нардепами від «Слуги народу».

Як відомо, Верховна Рада планує 6 лютого розпочати розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі.

Депутатська фракція «Слуга народу» перед сесією провела у конференцзалі Верховної Ради засідання за участю президента України Володимира Зеленського.

Під час підготовки законопроєкт №2178-10 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення отримав понад чотири тисячі поправок і пропозицій від народних депутатів.

Цей документ передбачає, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці, а концентрація її в одних руках становитиме до 10 тис. га. При цьому розрахунок за землю має бути виключно безготівковий із перевіркою походження коштів. Також пропонується заборонити купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону та зафіксувати мінімальну ціну на земельну ділянку, причому банки зможуть лише брати землю в заставу, тоді як частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.

Розгляд поправок до законопроєкту про ринок землі заплановано як четверте питання порядку денного.

Нагадаємо, аграрний комітет Ради 13 січня презентував остаточну версію законопроєкту про ринок землі. У підсумковій версії йдеться про те, що учасниками ринку можуть бути тільки фізичні особи - громадяни України, юридичні особи, які засновані громадянами України, держава і місцева громада. Також після розгляду 4016 правок змінилася назва закону та зменшився ліміт на продаж землі в одні руки до 10 тис. га. Допуск на ринок землі іноземців вирішуватиметься на референдумі і власниками землі зможуть ставати банки через стягнення її як застави за невиплачені кредити.

Також нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю Главкому розповів, що уряд для розгляду земельних суперечок планує у найближчі пів року найняти велику кількість профільних фахівців.

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