Керівник Центру легеневого здоров’я Львова назвав відсоток шпиталізованих, які були щеплені

«Цілий світ вакцинується і має результати. А наші вірять усіляким фейкам»

Переважна більшість пацієнтів, що потрапляють до медичних закладів із коронавірусною хворобою, перед тим як опинитись у лікарні, певний час намагаються лікуватися вдома та шпиталізуються вже після суттєвого погіршення стану. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів керівник Центру легеневого здоров’я Львова Любомир Рак, навівши в якості прикладу ситуацію у його медичному закладі.

«Якщо пацієнт мав позитивний результат тесту на коронавірус, він одразу починав лікуватися три дні одними, три дні іншими ліками. Потім бачив, що температура не падає, немає результатів лікування, тоді поступав до лікарні. Нині ситуація та сама, вона не змінилася від тієї, яка була раніше. До нас пацієнти поступають переважно на сьомий – десятий день лікування на дому або самолікування», – розповів керівник Центру легеневого здоров’я Львова.

Любомир Рак поскаржився, що в усьому світі люди вакцинуються і мають відповідні результати у той час, як наші співвітчизники «вірять усіляким фейкам, дурницям і ще бог знає чому». Лікар підкреслив, що переважна більшість пацієнтів Центру легеневого здоров’я – невакциновані, а кількість вакцинованих пацієнтів закладу не перевищує 2%.

«Більшість (сімейних лікарів) правильно лікують, але тим пацієнтам, які потрапляють до нас або потрібно міняти сімейного лікаря, або не слухати сусідів. Більшість з них слухали сусідів. Зараз в інтернеті можна всього начитатися про лікування, починаючи від мазання часником до заливання спирту у всі місця, де тільки можна», – підсумував медик.

Також Любомир Рак повідомив, що розгортання додаткових ліжок для хворих на коронавірус у вітчизняних лікарнях можливе, але при цьому загостриться відчутна вже зараз проблема нестачі медичного персоналу.