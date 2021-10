Імунологи розробили вакцину від ревматоїдного артриту

Білок 14-3-3 Зета, раніше розглянутий як потенційний тригер ревматоїдного артриту, мабуть, навпаки, захищає від хвороби

Експериментальну вакцину від ревматоїдного артриту розробили фахівці з Університету Толедо в США. Про це повідомляється в статті в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ревматоїдний артрит – аутоімунне системне запальне захворювання, що вражає сполучну тканину. В основному страждають суглоби, також хвороба позначається на серці, нирках та інших внутрішніх органах. У 70% випадків ревматоїдний артрит призводить до ранньої інвалідності. Вилікувати його не можна – лише полегшити симптоми і знизити частоту загострень.

Дослідники виявили, що білок 14-3-3 Зета, раніше розглянутий як потенційний тригер ревматоїдного артриту, мабуть, навпаки, захищає від хвороби. Коли вчені зупинили вироблення білка у піддослідних щурів, ті почали страждати важким ревматоїдним артритом з раннім початком.

Тоді дослідники розробили на основі білка вакцину. Вона виявилася здатна викликати сильну, швидку і тривалу імунну відповідь, яка захищала від захворювання. Хворі щури повністю позбулися артриту. Крім того, у гризунів покращилася якість кісток, що говорить про довгострокові переваги імунізації.

Вчені розраховують, що подальша робота в цій області дозволить вже в найближчому майбутньому провести доклінічні випробування вакцини і, можливо, використовувати її для лікування людей.

