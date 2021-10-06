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    Імунологи розробили вакцину від ревматоїдного артриту

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    Ревматоїдний артрит &ndash; аутоімунне системне запальне захворювання - Імунологи розробили вакцину від ревматоїдного артриту
    Ревматоїдний артрит – аутоімунне системне запальне захворювання
    Фото: Depositphotos

    Білок 14-3-3 Зета, раніше розглянутий як потенційний тригер ревматоїдного артриту, мабуть, навпаки, захищає від хвороби

    Експериментальну вакцину від ревматоїдного артриту розробили фахівці з Університету Толедо в США. Про це повідомляється в статті в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

    Ревматоїдний артрит – аутоімунне системне запальне захворювання, що вражає сполучну тканину. В основному страждають суглоби, також хвороба позначається на серці, нирках та інших внутрішніх органах. У 70% випадків ревматоїдний артрит призводить до ранньої інвалідності. Вилікувати його не можна – лише полегшити симптоми і знизити частоту загострень.

    Дослідники виявили, що білок 14-3-3 Зета, раніше розглянутий як потенційний тригер ревматоїдного артриту, мабуть, навпаки, захищає від хвороби. Коли вчені зупинили вироблення білка у піддослідних щурів, ті почали страждати важким ревматоїдним артритом з раннім початком.

    Тоді дослідники розробили на основі білка вакцину. Вона виявилася здатна викликати сильну, швидку і тривалу імунну відповідь, яка захищала від захворювання. Хворі щури повністю позбулися артриту. Крім того, у гризунів покращилася якість кісток, що говорить про довгострокові переваги імунізації.

    Вчені розраховують, що подальша робота в цій області дозволить вже в найближчому майбутньому провести доклінічні випробування вакцини і, можливо, використовувати її для лікування людей.

    До слова, незрозумілий неспокій у людей старше 60 років може вказувати на ранню стадію хвороби Альцгеймера, вважає доктор Емер Максуіні.

    Нагадаємо, вчені виявили, що Covid-19 може сприяти змінам в мозку літніх людей, аналогічних тим, що спостерігається в разі хвороби Альцгеймера – невиліковної форми деменції, що призводить до смерті.

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    Теги: здоров'я хвороби вакцинація
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    Імунологи розробили вакцину від ревматоїдного артриту