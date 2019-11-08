Забудова Ірпеня: інспектори зупинили роботи на трьох скандальних об’єктах



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У вересні суд заарештував шість земельних ділянок загальною площею понад 29 гектарів, на яких повинен був розташуватися ЖК «Синергія Сіті» Фото: ЛУН

Інспекцією встановлено низку порушень вимог містобудівного законодавства

Департаментом Держархбудінспекції у Київській області зупинено підготовчі та будівельні роботи на трьох резонансних об’єктах столичного регіону. Крім того, у рамках нагляду спрямовано запити до Ірпінської міської ради з метою проведення документальної перевірки прийнятих місцевою Інспекцією рішень ще по двох об’єктах.

Про це повідомляє пресслужба ДАБІ України.

Так, за результатами позапланової перевірки будівництва ЖК «Сінергія Сіті» по вул. Достоєвського та пров. Озерний в м. Ірпінь було встановлено низку порушень вимог містобудівного законодавства. У зв’язку з цим замовнику та генеральному підряднику видано приписи про зупинення підготовчих та будівельних робіт та складено протоколи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності. Наразі вживаються заходи щодо притягнення суб’єктів містобудування до встановленої відповідальності.

Крім того, за результатами позапланових перевірок приписами Департаменту ДАБІ у Київській області зупинено роботи з будівництва житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Чехова, 1-а в м. Ірпінь (Utlandia), а також багатоквартирних житлових будинків з вбудованими нежитловими приміщеннями по вул. Мисливька, 24, 26, 28, 30, 32 в смт Гостомель (ЖК Авіатор).

Також на підставі звернень громадської організації з метою проведення документальної перевірки прийнятих Ірпінською інспекцією архбудконтролю рішень щодо будівництва багатоквартирних житлових будинків по вул. Університетська, 1-г, 1-е, 1-о, 1-д, 1-п (ЖК «Грин Сайд») в м. Ірпінь Департаментом ДАБІ надіслано відповідний запит для отримання інформації та копій документів по зазначеному об’єкту.

Разом з тим, вже розпочата документальна перевірка на предмет дотримання місцевим органом держархбудконтролю законодавства при видачі документів на будівництво багатоквартирних житлових будинків з підземним паркінгом і вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Соборна, 120-д (ЖК «Центральний»).

Раніше повідомлялося, що суд заарештував землю під будівництво найбільшого в Ірпені ЖК «Синергія Сіті».