Демонтаж незаконної надбудови у центрі Києва: що там відбувається (фото)



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Демонтаж незаконної надбудови Фото: Максим Бахматов, Facebook

Бригада демонтує бетонні блоки за допомогою лебідок та крану

Комунальники розпочали демонтовувати незаконну надбудову у Києві на вулиці Софіївській, 1, щоб не допустити виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної із ризиком для життя та здоров’я людей.

Рішення привести конструкції покрівлі житлового будинку до первісного стану ухвалила вчора постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на чолі з заступником голови Київської міської держадміністрації Петром Пантелеєвим.

Як повідомляє пресслужба КМДА, наразі на місці працюють 15 представників Управління з питань цивільного захисту КМДА та три представники комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району». Задіяні кран та три аварійно-рятувальні авто, мала механізація – газові різаки.

«Ситуація, що виникла на вул. Софіївській, 1 неприпустима і свідчить про халатне ставлення окремих посадовців до своїх службових обов’язків. На комісії прийнято рішення притягнути до дисциплінарної відповідальності посадових осіб КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району» та Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю за несвоєчасне і неналежне реагування на ситуацію. Як голова комісії можу запевнити, що ми оперативно реагуватимемо на подібні випадки, особливо, якщо вони становлять небезпеку», – сказав Пантелеєв.

Як повідомлялося, через демонтажні роботи задля безпеки киян зупинку «Майдан Незалежності» тролейбусів маршрутів №6, 16, 18 тимчасово перенесено на 50 м вперед (на вул. Мала Житомирська).

Нагадаємо, в мережі опублікували шокуючі фото надбудови у самому центрі Києва.

Шевченківське управління поліції Києва зареєструвало кримінальне провадження за фактом будівництва нового поверху на даху будинку на Майдані Незалежності.

Будинок по вул. Софіївська, 1 не є пам’яткою, проте знаходиться на території охоронної зони Софійського собору - пам’ятки національного значення та пам’ятки ЮНЕСКО.

Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, міські служби з 29 серпня 2019 року намагалися отримати доступ до об’єкта, проте їм його не надали.

«До сьогодні жодного сприяння ДАБІ України із цього питання місто не отримало», - підкреслив мер Києва.

Разом з тим, за його словами, комунальне підприємство «Київблагоустрій» за підтримки поліції розпочало демонтаж незаконно зведених конструкцій.

Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Києві здійснює відповідні перевірки, аби з’ясувати винного в інциденті та яких збитків завдано місту.

За результатами перевірок та за висновками комісії відповідний позов спрямують до суду.