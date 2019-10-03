Керівник ДАБІ: кадрові зміни дали можливість впорядкувати роботу з реєстрації дозволів на будівництво



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На сьогодні всі управлінські рішення спрямовані на відновлення прозорості дозвільних процедур, - Строкач

В.о. голови Держархбудінспекції Олександр Строкач вважає, що кадрові зміни у Дозвільному департаменті ДАБІ дозволили налагодити нормальний процес відпрацювання дозвільних документів на будівництво.

Строкач зазначив, що це стосується роботи як посадових осіб в самому Департаменті, так і в регіонах.

«Сьогодні відновлено нормальну робочу комунікацію між Дозвільним департаментом та нашими територіальними органами. Взаємодія відбувається повністю з дотриманням вимог законодавства. Наприклад, якщо територіальний орган надсилає позитивне рішення про видачу дозвільного документа на об’єкт будівництва, то ця інформація вчасно вноситься Дозвільним департаментом до Єдиного реєстру – без-будь яких необґрунтованих заперечень», – відзначив керівник ДАБІ.

За словами Строкача, на сьогодні всі управлінські рішення спрямовані на відновлення прозорості дозвільних процедур, забезпечення об’єктивного, неупередженого розгляду документів з дотриманням встановлених строків.

«Необхідно навести порядок у існуючій дозвільній системі, забезпечити вже сьогодні законне право суб’єктів містобудування отримувати адміністративні послуги у будівництві вчасно та без штучних перешкод», – наголосив керівник Держархбудінспекції.