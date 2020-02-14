Уряд призначив тимчасового керівника ДФС



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Сергій Солодченко тимчасово керуватиме Державною фіскальною службою

Раніше Солодченко працював у податковій міліції

Кабінет міністрів звільнив виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Дениса Гутенка і призначив замість нього Сергія Солодченка. Раніше він працював у податковій міліції.

Про це йдеться у постановах уряду №107-р і №108-р від 12 лютого.

Відомо, що Сергій Солодченко народився у 1975 році на Луганщині. Після закінчення у 1998 році Луганського інституту внутрішніх справ МВС України, до 2002 року працював в органах внутрішніх справ.

З 2002 року Солодченко працював у податковій міліції. З квітня 2018 року був начальником Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України.

Нагадаємо, 13 липня президент Зеленський зажадав від в. о. голови ДФС Олександра Власова, щоб той написав заяву про звільнення.

Свою вимогу глава держави пояснив тим, що Власов не звільнив керівників митниць у чотирьох областях – у Волинській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій, як вимагав президент під час наради в Ужгороді 6 липня. А запис в. о. голови ДФС в соцмережі про звільнення їх від виконання обов'язків виявився неправдивим.

13 липня Власов написав заяву на звільнення. 17 липня Кабмін звільнив начальника ДФС Власова.

З 23 липня 2019 року обов'язки глави ДФС виконував Денис Гутенко.