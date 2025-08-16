Головна Новини
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Російські удари спричинили пошкодження 27 об’єктів
фото: поліція Херсонщини

На Херсонщині 13 людей поранено внаслідок російських обстрілів: серед постраждалих – медики та поліцейський

Російські війська не припиняють обстрілювати Херсонську область з артилерії та безпілотників. Минулої доби внаслідок ворожих атак поранення отримали 13 людей, серед яких — медичні працівники та поліцейський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на обласну військову адміністрацію.

Під ворожим вогнем опинилися Херсон, Антонівка, Зеленівка, Інженерне, Придніпровське, а також багато інших населених пунктів. Удари спричинили значні руйнування: пошкоджено 27 об’єктів, зокрема 14 приватних будинків, багатоквартирний будинок, адмінбудівля, ліцей та об’єкти критичної інфраструктури.

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей фото 1
фото: поліція Херсонщини

Окупанти обстрілювали населені пункти протягом усього дня.

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей фото 2
фото: поліція Херсонщини

Вдень війська РФ з артилерії вдарили по Микільському. Один зі снарядів влучив у приватне домоволодіння, де травмувався 54-річний чоловік з вибуховою травмою та уламковими пораненнями ніг.

Вранці під артилерійським вогнем перебувала центральна частина Херсона. Двоє чоловіків, 40 та 52 років, отримали поранення. Старшого чоловіка ушпиталили з вибуховою травмою та переломом ребра, а у молодшого діагностували контузію.

Увечері російські військові вдарили з артилерії по Дніпровському району. Снаряд влучив на територію приватного домоволодіння, де була поранена 73-річна жінка. Також травмувалася 51-річна жінка, в будинок якої також влучив ворожий снаряд.

У Корабельному районі окупанти атакували житловий будинок з дрона. Внаслідок скиду вибухівки постраждала 45-річна жінка, яка перебувала в оселі.

Нагадаємо, згідно з аналізом Міністерства оборони Великої Британії, проведеним на основі розвідувальних даних, за поточних темпів просування російським військам знадобиться приблизно 4,4 року, щоб захопити всю територію чотирьох українських областей, які Росія незаконно анексувала.

