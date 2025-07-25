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Атака на Харків: кількість постраждалих збільшилася

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Атака на Харків: кількість постраждалих збільшилася
Терехов: У той чи іншій мірі постраждали 9 приватних будинків та два авто
фото: соцмережі

КАБ влучив у будівлю медичного закладу

Сьогодні, 25 липня, російська терористична армія вдарила КАБом по Індустріальному районі Харкова. Внаслідок чого є загиблий та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

За словами мера Харкова, кількість постраждалих наразі збільшилася до 7 людей.

«У той чи іншій мірі постраждали 9 приватних будинків та два авто. Цього разу обійшлося без пожежі», – повідомив Терехов.

Атака на Харків: кількість постраждалих збільшилася фото 1

Як відомо, в Індустріальному районі Харкова КАБ влучив у будівлю медичного закладу. Поряд – ще одне приміщення для лікування людей. 

Нагадаємо, 24 липня російська терористична армія атакувала житлову забудову у центральній частині Харкова. Внаслідок чого постраждало багато люди.

Також у ніч на 21 липня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією Терехова, ворог здійснив 12 ударів по Харкову.

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Теги: Харків росія

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