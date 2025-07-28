«Хороші результати з безпілотного захисту». Президент розповів деталі атаки

Зеленський наголосив, що Україна постійно зміцнює повітряний щит

Підрозділи безпілотних систем, армійської авіації та авіації Повітряних сил, зенітники, підрозділи ППО, мобільні вогневі групи активно відбивали російську атаку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Загалом на рахунку захисників неба тільки за одну цю ніч кілька сотень російських ударних дронів. Хороші результати в безпілотного захисту проти «шахедів» – десятки збиттів російських дронів. Збиті за ніч також кілька ракет. На жаль, не всі, були й влучання», – каже він.

7 фото На весь екран











фото: dsns.gov.ua/ДСНС

За словами президента, тривають відновлювальні й рятувальні роботи, зокрема електропостачання. Станом на зараз відомо про вісьмох поранених.

Зеленський наголосив, що Україна постійно зміцнює повітряний щит. «Крок за кроком закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів, і цього тижня будуть нові мої розмови з партнерами щодо цієї задачі. Міністр оборони України та секретар РНБО виконують відповідні доручення на своєму рівні», – додав він.

Нагадаємо, у ніч на 28 липня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Внаслідок ударів є постраждалі. Під час нічної атаки російських терористів на Київ постраждала багатоповерхівка в Дарницькому районі.

Уночі Польща разом із союзниками піднімала у повітря військову авіацію на тлі російських ракетних ударів по Україні. Зазначалось, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, зокрема в районах, що прилягають до зони загрози.

Під удар потрапив і Кропивницький, а на Хмельниччині є збиття. Про приблизну карту руху ракет та дронів цієї ночі «Главком» писав тут.

До слова, у ніч на 28 липня ворог атакував Україну 324 безпілотниками, чотирма крилатими та трьома аеробалістичними ракетами.