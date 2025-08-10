Путін не бажає повертати Україні окуповані території Херсонщини та Запоріжжя – WP

Путін запропонував віддати йому Донецьку та Луганські області в обмін на припинення вогню

Кремль не хоче поступатися вже захопленими територіями, які забезпечують Росії сухопутний коридор до окупованого Криму

Під час зустрічі зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом російський диктатор Володимир Путін натякнув, що готовий припинити наступ у Херсонській та Запорізькій областях. Проте Кремль не бажає поступатися вже захопленими територіями, які забезпечують Росії сухопутний коридор до окупованого Криму. Як інформує «Главком», про це пише Washington Post із посиланням на джерела, обізнані з переговорами.

Співрозмовник видання пояснив, що американська сторона сприйняла натяк Путіна як готовність вивести російські війська з Херсонської та Запорізької областей.

Однак, за словами джерела, насправді Путін запропонував віддати йому Донецьку та Луганські області в обмін на припинення вогню, а інших пропозицій не робив.

Раніше таблоїд Bild також розповідав, що Віткофф неправильно витлумачив вимогу Росії про «мирне виведення» українських військових із Херсона й Запоріжжя як пропозицію «мирного виведення» росіян із Херсонської та Запорізької областей.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Своєю чергою колишній радник з національної безпеки Марк Лайалл у коментарі Sky News оцінив, чого хочуть Трамп і Путін від переговорів на Алясці. Американський лідер, імовірно, сподіватиметься вийти з цієї зустрічі «спроможним оголосити про угоду».

Wall Street Journal повідомляє, що Україна та її європейські союзники представили свій план завершення бойових дій в Україні. Він, зокрема, передбачає передусім досягнення припинення вогню.

А за повідомленням The Economist глава Кремля Володимир Путін запропонував обмежене припинення вогню з Україною напередодні саміту з президентом США Дональдом Трампом.

Як пише видання, обмежене припинення вогню стосується повітря і моря. За даними джерел, можливий ще більш драматичний прорив, коли буде розроблено ширший пакет угод. Однак у підсумку це буде виглядати як заморозка війни.

Також журналіст Bild Маріус Кірмаєр назвав три причини, через які Трамп і Путін обрали для зустрічі Аляску.