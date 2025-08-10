Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін не бажає повертати Україні окуповані території Херсонщини та Запоріжжя – WP

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Путін не бажає повертати Україні окуповані території Херсонщини та Запоріжжя – WP
Путін запропонував віддати йому Донецьку та Луганські області в обмін на припинення вогню
фото з відкритих джерел

Кремль не хоче поступатися вже захопленими територіями, які забезпечують Росії сухопутний коридор до окупованого Криму

Під час зустрічі зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом російський диктатор Володимир Путін натякнув, що готовий припинити наступ у Херсонській та Запорізькій областях. Проте Кремль не бажає поступатися вже захопленими територіями, які забезпечують Росії сухопутний коридор до окупованого Криму. Як інформує «Главком», про це пише Washington Post із посиланням на джерела, обізнані з переговорами.

Співрозмовник видання пояснив, що американська сторона сприйняла натяк Путіна як готовність вивести російські війська з Херсонської та Запорізької областей.

Однак, за словами джерела, насправді Путін запропонував віддати йому Донецьку та Луганські області в обмін на припинення вогню, а інших пропозицій не робив.

Раніше таблоїд Bild також розповідав, що Віткофф неправильно витлумачив вимогу Росії про «мирне виведення» українських військових із Херсона й Запоріжжя як пропозицію «мирного виведення» росіян із Херсонської та Запорізької областей.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Своєю чергою колишній радник з національної безпеки Марк Лайалл у коментарі Sky News оцінив, чого хочуть Трамп і Путін від переговорів на Алясці.  Американський лідер, імовірно, сподіватиметься вийти з цієї зустрічі «спроможним оголосити про угоду».

Wall Street Journal повідомляє, що Україна та її європейські союзники представили свій план завершення бойових дій в Україні. Він, зокрема, передбачає передусім досягнення припинення вогню.

А за повідомленням The Economist глава Кремля Володимир Путін запропонував обмежене припинення вогню з Україною напередодні саміту з президентом США Дональдом Трампом. 

Як пише видання, обмежене припинення вогню стосується повітря і моря. За даними джерел, можливий ще більш драматичний прорив, коли буде розроблено ширший пакет угод. Однак у підсумку це буде виглядати як заморозка війни.

Також журналіст Bild Маріус Кірмаєр назвав три причини, через які Трамп і Путін обрали для зустрічі Аляску. 

Читайте також:

Теги: Запоріжжя путін Дональд Трамп Україна окуповані території Херсон обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи змінив Дональд Трамп своє ставлення до Росії та її президента Путіна?
Чи змінив Дональд Трамп своє ставлення до Росії та її президента Путіна?
16 липня, 10:21
Домовленості між Брюсселем і Вашингтоном також передбачають масштабні закупівлі американської зброї
Як США витісняє РФ з енергоринку. І до чого тут Китай
29 липня, 20:37
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та Трамп
Трамп і Моді. Переговори вперлись в Індію
5 серпня, 09:39
Попереднє Положення втратить чинність з 1 січня 2026 року
Е-Акциз: Україна змінює маркування алкоголю, тютюну та рідин для електронних сигарет
16 липня, 20:05
Шмигаль: Окреслив колезі наші пріоритетні потреби. Розраховуємо також на участь України в проєктах SAFE
Норвегія інвестує €400 млн у дрони українського виробництва – Шмигаль
24 липня, 14:19
У Росії лунали вибухи
Вибухи у Росії, атака на Україну: головне за ніч
28 липня, 05:36
Трамп займається шахрайством на полі для гольфу
Трамп погорів на шахрайстві під час гри в гольф (відео)
29 липня, 08:10
Трамп дав російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною
Американський дипломат розкрив, до якої дати Трамп хоче припинити війну в Україні
31 липня, 18:31
Фреска у монастирі з’явилася не пізніше серпня 2023 року, але донині на неї не звертали уваги
У монастирі РФ, куди приїжджали Путін і Лукашенко, з’явилася дивна фреска
3 серпня, 15:59

Політика

Путін не бажає повертати Україні окуповані території Херсонщини та Запоріжжя – WP
Путін не бажає повертати Україні окуповані території Херсонщини та Запоріжжя – WP
Венс зробив заяву про зустріч Путіна і Зеленського
Венс зробив заяву про зустріч Путіна і Зеленського
Чому Трамп і Путін обрали Аляску: оглядач Bild назвав три причини
Чому Трамп і Путін обрали Аляску: оглядач Bild назвав три причини
Найдавніший соратник Путіна виступив проти війни і втратив владу – NYT
Найдавніший соратник Путіна виступив проти війни і втратив владу – NYT
В Гаїті запроваджено тримісячний надзвичайний стан
В Гаїті запроваджено тримісячний надзвичайний стан
МЗС України відреагувало на антиукраїнську заяву прем’єра Словаччини
МЗС України відреагувало на антиукраїнську заяву прем’єра Словаччини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2025
18K
Прогноз магнітних бур на 10-12 серпня: якою буде сонячна активність
14K
Нові обласні прокурори засвітили значні доходи та елітне майно своїх дружин
12K
В Україні різко здешевшав популярний вид м'яса
2901
Таксі під час комендантської години у Києві: влада відреагувала на розслідування

Новини

ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Сьогодні, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua